10 suggestions de livres pour enfants à offrir en cadeau

Donner des livres en cadeau apporte une multitude de bienfaits pour les enfants : en plus de développer l’imaginaire et la curiosité, la lecture permet d’apprivoiser la langue et d’apprendre une foule de choses. Voici donc une liste de suggestions à glisser sous le sapin.

1- 15 femmes qui ont fait l’histoire du Québec de Catherine Ferland et Constance Harvey

L’historienne Catherine Ferland fait découvrir aux enfants 15 femmes inspirantes qui ont marqué le Québec, chacune à leur façon. Sportives, journalistes ou encore scientifiques, les différentes figures marquantes sont décrites et illustrées de façon captivante.

2- Joyeux Noël, Anne! de Kallie George et Geneviève Godbout

Inspiré d’Anne… la maison aux pignons verts, ce livre s’adresse aux enfants de 3 à 7 ans et raconte le premier Noël de la fillette à Avonlea. Le récit touchant et les jolies illustrations en font une agréable lecture, idéale pour le temps des Fêtes.

3- La soupe aux allumettes de Patrice Michaud et Guillaume Perreault

L’histoire rigolote de Lolo qui veut sauver le monde et le dragon incapable de cracher des flammes est racontée dans ce livre amusant. Les personnages attachants et l’aspect visuel rigolo sauront bien faire rire les enfants.

« La soupe aux allumettes » est le premier livre jeunesse de Patrice Michaud. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Mailloux

4- Le Père Noël a oublié Noël! d’Erine Savannah et Kabuki

Ce conte amusant est destiné aux enfants de 3 à 7 ans. Il raconte l’histoire du Père Noël qui a perdu la mémoire après avoir reçu un coup à la tête. La Mère Noël et les lutins décident alors de raviver ses souvenirs à l’aide de la magie des Fêtes.

5- Les baleines et nous d’India Desjardins et Nathalie Dion

Cet album documentaire magnifiquement illustré permet d’en apprendre plus sur les baleines. L’auteure et l’illustratrice s’y intéressent aux légendes, anecdotes et informations scientifiques variées sur ces fascinants mammifères marins.

6- Quand le Père Noël était petit… de Linda Balley et Geneviève Godbout

Imaginé pour plaire aux touts petits de 0 à 4 ans, ce livre aux images adorables relate l’enfance du célèbre personnage. Avec sa petite bedaine et sa forte voix, le jeune Noël était déjà destiné à devenir l’emblème du temps des Fêtes.

7- Mali et le caribou marabout d’Amélie Dubois et Niloufer Wadia

Cette charmante histoire du temps des Fêtes décrit l’aventure de Mali, une fillette qui tombe sur un caribou marabout par une froide journée d’hiver. Le coup de crayon coloré de l’illustratrice et les drôles de personnages procurent une ambiance hivernale très amusante.

8- Le petit robot de bois et la princesse-bûchette de Tom Gauld

Cet album décrit les aventures d’un duo fraternel attachant, formé d’un petit robot de bois et d’une princesse qui se transforme chaque nuit en bûche. Un conte parfait pour les enfants de 2 à 7 ans qui saura aussi plaire aux plus vieux.

9- Mon île blessée de Jacques Pasquet et Marion Arbona

Ce livre magnifiquement illustré (8 ans et plus) aborde des sujets plutôt sérieux comme les réalités autochtones et les changements climatiques. Une œuvre qui fait réfléchir.

10- Ma maison-tête de Vigg

Les enfants de six ans et plus seront charmés par le personnage de Vincent qui doit concilier avec un trouble du déficit de l’attention. Ce sujet y est abordé de manière sensible et accessible, avec de belles images et un ton adapté au lectorat.