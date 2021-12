Preissac offre un répit à ses commerçants dans son budget 2022

Les prévisions budgétaires adoptées le 20 décembre prévoient en effet une augmentation moyenne du compte de taxes de 20% pour les propriétés du secteur commercial sur son territoire. Toutefois, le conseil municipal a décidé de leur accorder un répit.

On sait que la question de la pandémie a eu un effet néfaste au niveau de nos commerces. Ce qu’on a fait, on va adopter ça en février prochain, c’est un remboursement des taxes jusqu’à la hauteur de 3 % pour nos commerces, afin de leur permettre de souffler un peu plus. Dans le fond, on va compenser avec un retour de 17 % des taxes à l’ensemble de nos commerces sur le territoire. En d’autres mots, on va payer la différence entre 2021 et 2022, jusqu’à concurrence de 3 % , explique le maire Donald Rheault.

Le maire de Preissac, Donald Rheault. Photo : Gracieuseté

Un budget d’équité

Ce dernier parle d’un budget d’équité, alors que les taux de taxes foncières ont tous été ajustés pour que la hausse représente une moyenne de 3 % tant pour le résidentiel et le commercial que l’industriel. Si le rôle triennal d’évaluation a baissé de 10 % dans l’industriel, il a bondi de 9,5 % dans le résidentiel.

Depuis trois ans, il y a eu beaucoup de transactions, de nouvelles constructions, ce qui fait en sorte qu’il y a eu une augmentation au niveau de la valeur des résidences dans la moyenne. On s’est dit on donne 3% à tout le monde, 3% d’augmentation, au niveau de la charge fiscale. Pour les résidences unifamiliales, il y a baisse du taux de taxes pour aller rejoindre le 3% , explique le maire Rheault.

Ainsi, le propriétaire d’une résidence moyenne maintenant évaluée à 258 379 $ paiera 55 $ de plus en 2022.

Le budget global pour la prochaine année sera de 2 474 000 $, soit seulement 34 000 $ de plus que celui de 2021.

Des immobilisations

Au cours de la prochaine année, Preissac prévoit aussi investir 4,2 millions de dollars dans ses immobilisations. La part du lion, soit près de 3,8 M$, ira au projet de réfection complète de son centre communautaire. La Municipalité recevra une subvention couvrant 65% de la facture.

Le Complexe récréatif Jacques Massé fera l'objet d'une réfection complète en 2022. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Des sommes sont aussi prévues pour l’analyse des fosses septiques et champs d’épuration dans les zones riveraines, l’achat d’un nouveau camion pour le service des incendies ainsi que le rechargement et l’entretien des chemins ruraux.