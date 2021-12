Leamington intente un recours judiciaire pour faire interdire la pollution lumineuse

Approuvé il y a un an par le conseil municipal, ce règlement sur la pollution lumineuse stipule que les serres doivent s'assurer que leurs lumières sont éteintes et restent éteintes ou que les rideaux sont complètement fermés entre 20 h et 2 h du matin.

Certains exploitants de serres ont toutefois demandé une exemption, recours que supervisera la Commission de protection des pratiques agricoles normales, un organe du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario.

Dans un courriel adressé à CBC News, la Municipalité a expliqué que les procédures judiciaires n'iront pas de l'avant tant que la question de l'exemption ne sera pas résolue. L'audience, qui concerne au moins 10 demandes, devrait se dérouler au cours de l'été sur plusieurs semaines.

La Municipalité continue de recueillir des preuves scientifiques pour appuyer sa réponse aux demandes présentées devant la Commission de protection des pratiques agricoles normales , a indiqué la porte-parole de la Ville, Kelly Sfetkidis.

La Ville a investi des ressources importantes pour lutter contre la pollution lumineuse, a-t-elle ajouté, et compte bien continuer à enquêter sur les éventuelles violations du règlement municipal.

Appel à la médiation

L'Ontario Greenhouse Vegetable Growers, un organisme qui réglemente la culture en serre, préfère rester optimiste quant à la résolution du problème, et dit vouloir éviter que tout le monde ait à subir ces querelles juridiques .

Joe Sbrocchi, directeur général de l'association Ontario Greenhouse Vegetable Growers qui représente plus de 200 producteurs en serre de la province. Photo : CBC

Son directeur général, Joe Sbrocchi, estime que les producteurs en serre pourraient réduire la lumière d’environ 90 % presque tout le temps .

Honnêtement, si nous pouvons arriver à 90 % ou plus la plupart du temps, je pense que les résidents seraient en mesure d'équilibrer cela avec le fait que les serres apportent beaucoup d'économie bénéfique dans cette région , a assuré M. Sbrocchi.

Nous jouons un rôle important dans les moyens de subsistance de probablement près de 20 000 habitants de cette région, a-t-il ajouté, il faut donc en tenir compte également.

Dans certains cas, il n'est pas possible de baisser les rideaux pour empêcher toute lumière de briller dans le ciel obscurci, défend M. Sbrocchi.

En outre, si la lumière reste bloquée par des rideaux, elle peut aussi endommager les jeunes plantes qui sont toujours les plus proches du sommet, fait-il remarquer.

Les avancées technologiques pourraient toutefois contribuer à réduire la pollution lumineuse à l'avenir, selon lui. La forte concentration de serres dans le comté d'Essex exacerbe les problèmes de pollution lumineuse, poursuit-il, alors qu'ils sont moindres ailleurs.

Kingsville est, après Leamington, la ville du Sud-Ouest de l'Ontario qui compte le plus de serres agricoles. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Dans la ville voisine de Kingsville, par exemple, 99 % des cultivateurs en serre se sont conformés aux règlements en vigueur, assure le maire Nelson Santos.

Un seul cas a récemment fait l'objet d'une plainte, précise le maire, mais le cultivateur en question a ensuite installé des rideaux appropriés pour protéger le ciel nocturne des lumières vives.

Une restriction à la pratique agricole?

Les problèmes de pollution lumineuse émanant des serres ne datent pas d'hier à Leamington. En avril, la Ville a déposé des demandes visant à obtenir des ordonnances judiciaires similaires contre cinq exploitants. À cette époque, quelques serres ont également demandé des exemptions.

Le Conseil de protection des pratiques agricoles normales a indiqué dans un courriel qu'il prévoyait d'entendre en même temps toutes les demandes d'exemption de pollution lumineuse liées au règlement de Leamington.

Sa mission? Déterminer si le règlement de Leamington restreint une pratique agricole normale .

La Municipalité a également le pouvoir de donner des contraventions ou de convoquer les propriétaires à comparaître devant la Cour des infractions provinciales.

Mais les amendes prévues par la Loi sur les infractions provinciales sont fixées à 750 $ par événement, plus une suramende compensatoire, ce qui, selon la mairesse de Leamington, Hilda MacDonald, reste trop peu.

Les mesures de dissuasion sont un peu plus strictes lorsqu'elles passent par la Cour supérieure, explique-t-elle. Le tribunal rend une décision qui, au départ, peut ne pas sembler très stricte, mais si l'entreprise ne respecte pas la décision du tribunal, les restrictions deviennent beaucoup plus strictes, les amendes plus élevées, l'emprisonnement, ce genre de choses , a-t-elle déclaré à CBC News en avril.

D'après les informations de Jason Viau de CBC