L’ACF dresse un bilan positif de 2021 malgré les embûches causées par la pandémie

La pandémie a forcé l’Assemblée communautaire fransaskoise ACF à limiter les rencontres et les possibilités de se présenter à des événements. La COVID-19 a forcé l’organisme à tenir une majorité de ses événements de manière virtuelle.

« On a dû s’adapter et trouver de nouvelles façons de faire les choses. Cela a demandé une grande adaptation pour la communauté fransaskoise. » — Une citation de Denis Simard, président de l’Association communautaire fransaskoise

Le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise ACF estime que les conséquences de la pandémie sont autant positives que négatives.

Il déplore le ralentissement de l’immigration au pays, et plus particulièrement en Saskatchewan. Le poids démographique de la communauté fransaskoise a donc diminué, dit-il, puisqu’il était plus difficile de remplacer les personnes qui quittaient la province.

Le président de l'ACF, Denis Simard. (archives) Photo : Radio-Canada

D’autre part, Denis Simard se réjouit de l’avancée de certains projets, comme Mieux-vivre ensemble. Celui-ci a permis de rassembler les membres de la communauté pour travailler et discuter d’intimidation et de racisme. Il s’agit d’une occasion de mieux s’outiller et d'en apprendre davantage sur les propos, les gestes et les situations qui peuvent blesser autrui, explique le président de l'Assemblée communautaire fransaskoise ACF .

Denis Simard souligne aussi l’avancement du projet de loi 32 pour moderniser l'actuelle Loi sur les langues officielles (LLO). Le projet de loi avait été déposé à Ottawa après trois ans de développement. Mort au feuilleton lors du déclenchement de la dernière campagne électorale, il devrait être réintroduit dans les 100 premiers jours du gouvernement actuel de Justin Trudeau.

M. Simard confirme que le travail se poursuit avec le gouvernement libéral à ce sujet. La nouvelle loi assurerait la protection de la langue française par la mise en place de divers mécanismes.

Le Rendez-vous fransaskois organisé par l'Assemblée communautaire fransaskoise a eu lieu en novembre 2021. Photo : Assemblée communautaire fransaskoise

Par ailleurs, Denis Simard définit de remarquable le dernier Rendez-vous fransaskois. Celui-ci a réuni de nombreux membres de la communauté fransaskoise qui ont échangé et réfléchi sur les besoins de la communauté en éducation.

Regard vers 2022

L’Association communautaire fransaskoise se tourne vers l’année 2022. Elle espère que le projet de loi sur les langues officielles sera rapidement déposé et adopté à Ottawa pour que la communauté puisse bénéficier des effets positifs de cette modernisation de la Loi sur les langues officielles LLO .

L’ACF entamera aussi les négociations en vue de la prochaine feuille de route pour le financement et l’investissement du gouvernement, qui couvrira les années 2023-2028.

Au niveau communautaire, elle discutera de la pénurie de main-d'œuvre. L'Assemblée communautaire fransaskoise ACF souhaite élaborer un plan de recrutement et de formation pour lutter contre cette pénurie. Elle souhaite aussi faire un meilleur travail pour retenir les jeunes leaders de la fransaskoisie afin qu’ils puissent apporter à leur tour leur contribution à la communauté.

Enfin, la président de L’Association communautaire fransaskoise croit que 2022 sera une année charnière dans les domaines de l’éducation et de la rétention des jeunes talents.