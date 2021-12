Une clinique de santé sexuelle n’arrive pas répondre à la demande pendant la pandémie

L'organisme de santé sexuelle à but non lucratif, Planned Parenthood à Regina, s'est vu obligé de réduire son nombre de rendez-vous et de services pendant la pandémie.

Cela est dû à une réduction de financement et de personnel, malgré la demande croissante.

La clinique, qui a reçu au moins 2470 appels au cours des derniers mois, affirme qu'elle est incapable de répondre à cette demande.

Taryn Wahl, la coordinatrice de l'éducation dePlanned Parenthood a déclaré qu'elle craignait que les personnes vulnérables ne puissent pas accéder aux interventions touchant la santé sexuelle.

Certaines personnes finissent par se rendre aux urgences pour des problèmes liés à la santé sexuelle et cela ne devrait pas être ainsi , dit-elle.

Conséquences

Sans intervention précoce ni de produits contraceptifs, Mme Wahl explique que la clinique pourrait recevoir encore plus d'appels concernant des personnes ayant un diagnostic positif d'infections sexuellement transmissibles (infections sexuellement transmissibles IST ) ou des grossesses non planifiées.

L'organisme à but non lucratif Saskatoon Sexual Health, qui fournit également des services de santé sexuelle et reproductive, fait face à des demandes similaires.

Il a connu une augmentation de 89 % de la demande d'avril à octobre par rapport à la même période un an plus tôt, a déclaré la directrice générale de Saskatoon Sexual Health, Heather Hale.

Nous savons par expérience qu'en période de crise de santé publique ou humanitaire, les besoins en matière de santé sexuelle ou reproductive ne diminuent pas, ils augmentent en fait , explique Hale.

Moins de personnel, plus de demande

La pandémie et le manque de financement ont fait perdre à Planned Parenthood Regina deux infirmières à temps partiel, réduisant le personnel médical à seulement deux infirmières, indique Mme Wahl.

Elle explique aussi que la clinique de santé sexuelle a dû changer la façon dont les gens prennent des rendez-vous en personne plus tôt cette année, en particulier pour les insertions de dispositifs intra-utérins .

Cela arrivait à un point où il allait falloir neuf mois, ou presque un an pour accorder des rendez-vous .

Les gens ne peuvent appeler qu'un jour par mois, le dernier lundi, pour prendre rendez-vous pour le mois suivant, selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Taryn Wahl explique que de nombreuses personnes ont déclaré qu'elles n'avaient pas de médecin de famille ou, si elles en avaient, que leur médecin n'était pas à l'aise pour parler de santé sexuelle.

Je pense que beaucoup de gens le savent, non seulement nous avons beaucoup de femmes dans le personnel, mais nous sommes vraiment accueillants pour les personnes queers, trans, non binaires et nous essayons d'être vraiment positifs et sans jugement à propos de sexualité .

Je pense que beaucoup de gens se sentent plus à l'aise de venir nous voir parce que nous sommes spécifiquement cette clinique de santé sexuelle.

Mme Wahl ajoute que certains patients leur ont révélé que leurs médecins les avaient référés àPlanned Parenthood pour des services.

Prochaines étapes

Taryn Wahl encourage les clients à contacter leur médecin de famille et leur pharmacien pour obtenir des services de santé sexuelle, s'ils ne peuvent obtenir un rendez-vous à Planned Parenthood Regina.