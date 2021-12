Faire du sport à l’extérieur, c’est bon pour le moral!

On est quand même dans la plus belle région pour faire du plein air! On a un super beau terrain de jeu extérieur , lance d’emblée Stéphan Ouimette, kinésiologue et physiologiste de l'exercice chez Myokin Santé à Gatineau.

En effet, il est possible de s’initier ou de pratiquer plusieurs sports hivernaux en Outaouais, que ce soit le ski de fond, le ski alpin, la glissade, la promenade ou le patin à glace.

Des patineurs sur le canal Rideau à Ottawa (archives) Photo : Radio-Canada / Brian Morris

Avec ou sans la COVID-19, on sait que la sédentarité a toujours les mêmes impacts : moins on est actifs, plus on va développer des maladies chroniques , explique M. Ouimette. Il ajoute que le stress engendré par le coronavirus, notamment dans les dernières semaines avec le variant Omicron, peut être contrôlé par l’exercice physique.

Bouger, ça nous permet de sécréter des endorphines pour nous donner un peu d’hormones du bonheur! En plus, c’est une période de l’année où il y a moins de luminosité donc, sortir à l'extérieur, ça permet de faire le plein de vitamine D , illustre le kinésiologue.

Stéphan Ouimette, kinésiologue et physiologiste de l'exercice chez Myokin Santé à Gatineau (archives) Photo : Radio-Canada / Nathalie Bastien

« C’est bon pour l’esprit et c’est bon pour le corps! » — Une citation de Stéphan Ouimette, kinésiologue et physiologiste de l'exercice chez Myokin Santé

Pour contrer la sédentarité, Stéphan Ouimette suggère de planifier ses activités sportives. Il faut avoir une routine et que ça devienne une habitude d’aller à l’extérieur , estime-t-il.

S’échauffer avant d’affronter le froid

Il est également important de s’échauffer avant de s’exposer au froid afin d’avoir une meilleure vascularisation, souligne Stéphan Ouimette. Le corps a une réaction de protection au froid. Il va avoir tendance à garder toute la chaleur près des organes vitaux et ça met un stress sur notre système cardiovasculaire , explique-t-il.

Ainsi, il suggère de ne pas sortir faire du sport lorsqu’on a déjà froid et aussi d’y aller lentement si on est particulièrement frileux. Il est pertinent dans ce cas de commencer par de courtes sorties et de les allonger ensuite, à mesure qu’on s’ajuste au froid.

Il est important de s'échauffer avant de sortir faire de l'exercice à l'extérieur en hiver (archives). Photo : iStock

Plus je vais à l’extérieur, plus mon corps va devenir bon pour gérer la température et les effets de l’activité physique à l’extérieur. Et il faut s’habiller de la bonne façon et intelligemment , note le kinésiologue.

Par ailleurs, Stéphan Ouimette précise que pratiquer une activité physique à l’extérieur en hiver n’est pas dangereux en soi, mais qu'elle peut le devenir si vous tombez ou vous glissez. Il suggère donc de choisir des activités physiques correspondant à votre condition physique.

Avec les informations de Christian Milette