Michael Keaton enfilera le costume de Batman à nouveau dans Batgirl

Après plus de 30 ans, Michael Keaton portera la cape et le costume de Batman à nouveau dans Batgirl, un film qui doit sortir sur HBO Max en 2022.

Les studios Warner Bros n’ont pas commenté la nouvelle, confirmée par la comédienne et chanteuse Leslie Grace, qui jouera Batgirl. On savait déjà que l’acteur reprendrait son rôle dans un autre film de l’univers cinématographique DC, The Flash, qui doit également sortir l’an prochain.

Peu de détails ont été révélés à ce jour sur l’intrigue de Batgirl. Le film devrait nous en apprendre plus sur les origines de Barbara Gordon, le penchant féminin du justicier chauve-souris. Le tournage se déroule en ce moment en Écosse.

Le duo formé des Belges Adil El Arbi et Bilall Fallah en signe la réalisation. Michael Keaton y jouera aux côtés de J.K. Simmons et de Brendan Fraser, entre autres.

Keaton, 70 ans, a joué le rôle du milliardaire à la double-vie de superhéros, Bruce Wayne, pour la première fois en 1989 dans le Batman de Tim Burton. Il avait porté la cape à nouveau, trois ans plus tard, dans Le retour de Batman, du même réalisateur.