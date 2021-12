Cette vidéo de Robert Malone contient des informations infondées sur les vaccins

Une vidéo virale, dans laquelle le biologiste moléculaire Robert Malone lance un avertissement aux parents qui veulent faire vacciner leurs enfants, a énormément circulé dans la francophonie au cours de la dernière semaine. Elle a cumulé plus d’un million de visionnements sur TikTok et des centaines de milliers supplémentaires sur Facebook et des sites d’hébergement vidéo.

Or, plusieurs des craintes qu’il soulève ne sont pas fondées sur des faits, selon de nombreux experts.

La vidéo en question est une version sous-titrée en français d’une vidéo mise en ligne par Robert Malone à la mi-décembre. Il s’y présente comme l’inventeur des vaccins à ARN messager, un titre que réfutent  (Nouvelle fenêtre) de nombreux scientifiques  (Nouvelle fenêtre) ayant travaillé sur la technologie dans les dernières décennies.

Robert Malone a effectivement fait des expériences avec l’ARN messager synthétique à la fin des années 80 et a donc contribué au développement de la technologie, mais l’existence de ces vaccins est le fruit d’un effort collectif  (Nouvelle fenêtre) de centaines de chercheurs et de plusieurs institutions au fil de plusieurs décennies, et non d’un seul homme.

Voici quelques-unes des déclarations de Robert Malone dans cette vidéo qui font sourciller les experts que nous avons consultés.

Déclaration : Les vaccins à ARN messager forcent le corps de votre enfant à produire une protéine de pointe toxique qui peut endommager de manière permanente ses organes.

Vérification : Les vaccins anti-COVID-19 à ARN messager (Pfizer-BioNTech et Moderna) contiennent du matériel génétique qui entre dans des cellules et les incitent à produire une protéine de pointe (autrement connue sous le nom de spicule, ou spike en anglais) caractéristique du virus SRAS-CoV-2 pour que notre corps puisse s’en protéger. Mais l’idée que celle-ci soit toxique n’est pas fondée, comme l’ont rapporté plusieurs  (Nouvelle fenêtre) médias  (Nouvelle fenêtre) de vérification  (Nouvelle fenêtre) ces derniers mois.

Les protéines de spicule sont les pointes rouges que l'on voit sur cette illustration de la molécule du SRAS-CoV-2. Photo : Centres américains de contrôle des maladies

En science, quand on dit quelque chose, il faut se référer à un article, un travail publié, revu par les pairs, qui a pu être contesté. Je n’ai rien vu démontrant la toxicité de la spike , soutient Steve Pascolo, immunologue à l'hôpital universitaire de Zurich qui mène des recherches sur les vaccins à ARN messager depuis la fin des années 90.

Cela dit, si la spike était toxique, il ne faudrait surtout pas être infecté, parce que, quand vous êtes infectés par le SRAS-CoV-2, vous avez du virus partout : dans le cerveau, dans les organes reproducteurs, dans le sang, dans les poumons. Le virus est présent dans de nombreux organes, et quand il se réplique, il y a là de la spike en grande quantité, alors que ce n’est pas le cas avec le vaccin. Ce serait donc une raison de plus de se faire vacciner , fait valoir le Dr Pascolo.

Après la vaccination, la protéine de pointe est d’ailleurs produite de manière très transitoire et en faible quantité, note le virologue et professeur au Département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal UQAM , Benoit Barbeau. On n’en a pas besoin de tant que ça, juste assez pour que notre réponse immunitaire puisse être alertée de la présence d’une protéine étrangère. Cette protéine-là n’est pas là pour très longtemps, et l’ARN messager se dégrade très rapidement , assure-t-il.

Déclaration : Le vaccin réinitialise génétiquement le système immunitaire.

Vérification : Cette hypothèse voulant que les vaccins contre la COVID-19 modifient nos gènes ou qu’ils constituent de la thérapie génique a été amplement démentie, comme nous le rapportions en janvier.

À l’époque, Benoit Barbeau expliquait que l’ARN messager des vaccins disparaît assez rapidement et qu’il n’a pas la capacité de s’intégrer au génome, qui est pour sa part composé d’ADN.

La thérapie génique permet quant à elle d’intégrer du nouveau matériel génétique à des cellules de façon durable, pour compenser un dysfonctionnement.

Une fiole d'un vaccin de Pfizer-BioNTech Photo : afp via getty images / JALAA MAREY

Déclaration : Le vaccin provoque des dommages irréparables.

Vérification : Les dommages irréparables que mentionne le Dr Malone sont des lésions à l’intérieur [du] cerveau , des cicatrices du tissu cardiaque et des dommages du système reproducteur qui pourraient affecter les générations futures de votre famille .

L’hypothèse que le vaccin puisse causer des dommages au système reproducteur a été démentie de nombreuses  (Nouvelle fenêtre) fois  (Nouvelle fenêtre) , et a même fait l’objet d’un article des Décrypteurs en décembre dernier. À l’époque, des informations selon lesquelles une protéine essentielle à la formation du placenta – la syncitine-1 – partageait des séquences d’acides aminés de la protéine de spicule du virus a mené certaines personnes à croire sans fondement que les anticorps créés par le vaccin s’attaqueraient au placenta.

En fait, ces protéines sont fondamentalement différentes, et les anticorps créés par le vaccin ne devraient pas les confondre, selon les experts.

Il n’existe donc aucune preuve scientifique à cet effet, et si le vaccin provoquait l’infertilité chez les femmes, on pourrait s’attendre à ce que le virus provoque des réactions semblables, étant donné que le système immunitaire des personnes vaccinées ou des personnes infectées réagit à la protéine de spicule du SRAS-CoV-2. Or, ce n’est pas le cas  (Nouvelle fenêtre) .

Le vaccin contre la COVID-19 ne pose pas de risque pour la fertilité, selon les experts. Photo : Shutterstock

Pour ce qui est des cicatrices du tissu cardiaque, il est vrai que les vaccins contre la COVID-19 peuvent causer des inflammations du coeur (myocardite et péricardite), mais celles-ci sont, heureusement, habituellement très bénignes , souligne le pédiatre et microbiologiste-infectiologue à l'Hôpital de Montréal pour enfants Jesse Papenburg.

Au début, on avait tendance à hospitaliser les personnes touchées, mais on s’est vite rendu compte que la myocardite associée aux vaccins à ARN messager est en fait très transitoire et ne requiert pas de traitement spécifique, sauf peut-être un anti-inflammatoire. Les gens reviennent à la normale très rapidement et la très grande majorité n’a pas de séquelles , dit le Dr Papenburg.

Il n’en demeure pas moins que des anomalies cardiaques ont été détectées chez un petit nombre de patients touchés par ces myocardites et péricardites lors de leurs rendez-vous de suivi trois mois après l’effet secondaire, mais que, cliniquement, ils étaient presque tous rétablis , ajoute-t-il avant de souligner que l’infection cardiaque de la COVID est plus importante .

Si les myocardites touchent particulièrement les adolescents et jeunes adultes masculins, elles semblent très rares chez les 5 à 11 ans, selon les données préliminaires  (Nouvelle fenêtre) de la campagne vaccinale américaine (8 cas sur 7 millions de jeunes vaccinés).

Les experts consultés affirment tous que rien n'indique que les vaccins contre la COVID-19 provoquent des lésions cérébrales.

Déclaration : Nous avons besoin d'au moins 5 ans de tests et de recherches avant de réellement comprendre les risques des vaccins. De plus, les effets néfastes de nouveaux médicaments sont souvent révélés des années plus tard.

Vérification : Il est vrai que les effets secondaires de certains médicaments ont été découverts seulement plusieurs années après leur mise en marché, mais cela n’est pas le cas des vaccins.

On ne peut jamais dire à 100 % que rien ne va arriver dans 10, 15 ou 20 ans, mais ce que l’on sait de cette technologie est qu’il ne devrait pas y avoir d’impact à long terme, et que les effets secondaires sont presque immédiats, dans les heures ou jours suivant la vaccination , dit Benoit Barbeau.

Benoit Barbeau, professeur au Département des sciences biologiques de l’Université de Montréal Photo : Radio-Canada

En général, les autorités de la santé mentionnent que la manifestation d’effets secondaires peut se produire au plus dans un délai de six à huit semaines après l’injection. Mais ce sont des effets plus rares qu’on ressent quelques semaines après, souvent dus à une réponse immunitaire aberrante. On peut penser par exemple au syndrome de Guillain-Barré, qui se manifeste une fois sur 1 million ou 1,5 million pour certains vaccins , dit le Dr Papenburg.

En ce qui concerne la mise en marché rapide de ces vaccins comparativement à d’autres, bien souvent, ce n’est pas la science qui prend des années, mais bien les autorités qui prolongent le processus , avance le Dr Pascolo. En recherche, on va monter un dossier, et ça prend des mois pour avoir une réponse des autorités avant qu’on puisse poursuivre , cite-t-il en exemple.

Les gens imaginent que ça prend du temps de développer la technologie, ce qui est parfois le cas. Mais avec l’ARN messager, la technologie était déjà là et ça peut aller très vite une fois qu’on a séquencé le virus , poursuit l’immunologue.

Il y avait aussi un investissement extraordinaire dans les compagnies qui produisaient les vaccins et des collaborations internationales jamais vues. L’homologation s’est faite de manière prioritaire et urgente, mais il n’y a pas eu d’étapes de sautées. On a sauvé du temps là où l’on pouvait le faire, et certaines étapes ont été faites en parallèle plutôt que de manière itérative , ajoute le Dr Jesse Papenburg.

Déclaration : Les enfants ne représentent aucun danger pour leurs parents ou leurs grands-parents.

Vérification : Selon le Dr Papenburg, c’est tout simplement faux .

Au début de la pandémie, on pensait que les enfants étaient moins capables de transmettre, mais avec les études qui font du dépistage plus systématique, on voit que les enfants transmettent dans tous les milieux , dit-il.

Plusieurs études  (Nouvelle fenêtre) indiquent d’ailleurs que le variant Delta est bien plus transmissible par les enfants que ne l’était le variant Alpha, et de nombreuses éclosions ont lieu dans les écoles  (Nouvelle fenêtre) .