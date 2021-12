La FIQ souhaite le retour des zones chaudes et froides

Alors qu’ une dizaine de personnes sont hospitalisées en lien avec la COVID-19, le moral est encore bon chez les professionnelles en soin du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Or, c’est un fragile équilibre, rappelle la présidente régionale par intérim de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Julie Boivin.

Les professionnelles se préparaient pour un temps des fêtes qui chaque année est difficile avec les congés, mais pour le moment on ne sent pas encore les cas de COVID-19 dans nos installations , indique-t-elle.

Mme Boivin espère que la direction du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS ) ne répétera pas les erreurs commises par le passé.

Les cas commencent à arriver et on voit déjà des mauvais comportements de notre CIUSSS qu’il a eu dans le passé et qui ont créé vraiment des dommages en lien avec le déplacement du personnel.

Dans certaines situations, du personnel qui travaille auprès de patients atteints de la COVID-19 peut être affecté une autre journée dans un autre secteur, selon Mme Boivin.

Pour éviter ces déplacements et ainsi éviter la propagation, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec FIQ demande le retour des zones froides et des zones chaudes.

Ça permettrait que du personnel soit attitré à une zone et seulement à cette zone. Car ce qui risque d’arriver, c’est s’il y a des contaminations des professionnelles en soin, là elles vont devoir être retirées du travail et là ça va devenir difficile, car présentement c’est limite , affirme Julie Boivin.

Il y a quelques jours, le ministère de la Santé du Québec songeait à maintenir sur le terrain des travailleurs de la santé déclarés positifs à la COVID-19 pour limiter les ruptures de service.