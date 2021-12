Le jeune autiste coupable du meurtre de sa mère jugé comme un adulte

Maxime Allaire est condamné à perpétuité pour meurtre au second degré avec possibilité de libération conditionnelle après 7 ans.

Dans sa décision, la juge Fannie Côtes retient que le jeune homme ne peut pas être réhabilité et qu'il y a trop de risque de récidive pour simplement l'envoyer dans un centre de réadaptation.



Le centre de réadaptation ne réussira pas là où l’Institut a échoué; [...] or, aucun autre traitement n’est possible , écrit-elle, par rapport au passage de M. Allaire à l'Institut national de psychiatrie Philippe-Pinel après son arrestation.



La juge Côtes ajoute que le jeune homme éprouve des pulsions sadiques et qu'il répond généralement à ses frustrations par la violence.



Elle argue donc que l'application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ne pourrait permettre de protéger le public et une réhabilitation de M. Allaire.



Cette durée de sept ans est largement insuffisante. Les faits de la présente affaire justifient une peine pour adulte , conclut la juge quant à peine qui était demandée par la défense.



Deux chefs d'accusation, pour voies de fait et menaces, ont d'ailleurs été portés contre le jeune homme de son passage à l'Institut Philippe-Pinel au printemps 2019.



À un certain moment lors de la lecture de sa décision, la juge a cité un expert qui s'est penché sur le cas de M. Allaire pour dire que ce dernier représentait un constat d’échec de la psychiatrie .



Le manque d'empathie et de remords par rapport aux faits ont aussi été retenu contre le jeune homme.



Une pensée assez sophistiquée

La juge a aussi retenu l'avis de plusieurs experts qui soutiennent que M. Allaire était conscient de la gravité de ses

gestes le 16 février 2019.



Le Tribunal conclut de la preuve que l’accusé savait que le geste qu’il posait était mauvais , peut-on lire dans le jugement.



Jumelée à des analyses comportementales d'experts, la juge accepte donc que M. Allaire a une pensée assez sophistiquée s'apparentant à celle d'un adulte.



Rappelons que dans la version retenue par la juge, le jeune homme a roué de coups sa mère après qu'elle lui ait pris son iPod, pour aller cherche un couteau et ensuite la poignardé à plusieurs reprises malgré ses appels à l'aide.



M. Allaire s'est aussi caché des policiers lors de leur arrivée sur les lieux.



Un expert a d'ailleurs indiqué durant les procédures que le trouble du spectre de l'autisme dont est atteint le jeune n'est pas classique et que le TSA s'apparente davantage aux sens qu'à la pensée.



