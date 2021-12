COVID-19 : 91 nouveaux cas en Abitibi-Témiscamingue

Parmi les nouveaux cas, 58 sont recensés dans la MRC de la Vallée-de-l'Or, 17 à Rouyn-Noranda, 14 dans la MRC Abitibi et 2 dans la MRC Abitibi-Ouest.

Il y a donc 251 cas actifs dans la région. La MRC de la Vallée-de-l'Or est la plus touchée avec 137 cas.

Trois personnes sont toujours hospitalisées en Abitibi-Témiscamingue après avoir contracté le virus, dont une à l'unité des soins intensifs au centre hospitalier de Rouyn-Noranda.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue indique par ailleurs qu'aucun bilan quotidien des cas de COVID-19 ne sera publié jusqu'au 28 décembre, et ce en raison des effectifs réduits pour l'analyse des données pendant la période des Fêtes.

La FIQ-SISSAT s'inquiète

Devant la forte hausse des cas de COVID-19 au Québec, le syndicat des infirmiers et infirmières de la région souhaiterait la remise en place de zones chaudes et de centres dédiés avec du personnel ne changeant pas de zone.

On a pas nécessairement été très proactif. Depuis environ cet été, il n'y a plus de centre dédié ni de zone dédiée. Les zones dédiées, on mettait tous les patients atteints de la COVID-19 ensemble et tous les patients qu'on suspectait atteints de la COVID-19 ensemble. Ça limitait les échanges. À l'heure actuelle, je peux autant m'occuper de la clientèle qui est infectée que celle qui ne l'est pas , déplore Jean-Sébastien Blais, président de la FIQ-SISSAT.

Dans un courriel envoyé le 22 décembre en fin d'après-midi, le CISSS-AT assure avoir changé d'approche en procédant à des isolements à la chambre. De cette façon, les usagers peuvent plus facilement bénéficier de soins, et ce, même lorsqu’ils ont des symptômes compatibles avec la COVID-19, affirme l'organisation.