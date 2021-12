9397 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Selon le bilan publié jeudi par le ministère de la Santé, 9397 nouveaux cas de la maladie ont été recensés dans la province. Six personnes de plus sont décédées et 28 malades supplémentaires sont hospitalisés.

En ce qui concerne le nombre de cas, il s'agit d'un autre record absolu depuis le début de la pandémie, et d'une augmentation impressionnante de 47 % par rapport au précédent bilan record de 6361 cas enregistré la veille.

Cela signifie également qu'un peu plus d'un Québécois sur 1000 a contracté la maladie au cours d'une seule et même période de 24 heures.

Ledit bilan est en outre sous-évalué, étant donné le nombre de Québécois qui ne parviennent pas à se faire dépister, ou qui s'isolent après avoir obtenu un résultat positif à un test rapide, sans que les autorités n'en soient avisées.

La proportion des personnes non adéquatement vaccinées dans ce bilan ne se dément pas : 42,7 % des nouvelles personnes infectées n'étaient pas vaccinées et 24,8 % n'avaient reçu qu'une dose.

Québec calcule maintenant qu'une personne non vaccinée a 1,7 fois plus de risque qu'une personne qui a reçu deux doses, et que le risque qu'elle soit hospitalisée est 13,6 fois plus élevé.

Au total, le Québec recense officiellement 41 807 cas actifs de COVID-19 à l'heure actuelle, pour un taux de 486,8 cas par 100 000 habitants.

Les régions les plus touchées sont Chaudière-Appalaches (598,5 par 100 000 habitants) l'Estrie (553,7), Montréal (514,8), Lanaudière (417,1) et Laval (403,2)

Le taux de reproduction (Rt) du virus est passé à 1,56, ce qui signifie que deux personnes atteintes en contaminent trois autres. Pour ralentir la progression de la COVID-19, ce taux doit être inférieur à 1.

473 personnes hospitalisées

Le nombre de personnes hospitalisées – l'indicateur clé pour le réseau de la santé – grimpe pour sa part de 28, pour un total de 473. Trois patients de plus ont été admis aux soins intensifs, portant ce bilan à 91.

Parmi les 92 nouvelles personnes admises à l'hôpital (64 autres en sont sorties), 60 n'étaient pas vaccinées et 32 avaient reçu deux doses.

En date du 22 décembre, 52 954 échantillons ont été analysés, soit 2300 de plus que la veille, pour un taux de positivité de 14,6 %. Un taux de positivité supérieur à 5 % indique que l'épidémie n'est pas maîtrisée.

Québec signale en outre que 89 924 personnes ont reçu une dose de vaccin; 81 983 d'entre elles ont en fait reçu une troisième dose, dont 33 492 personnes de 70 ans et plus.

4015 enfants de 5 à 11 ans ont peur leur part reçu une première dose, de sorte que 55 % de la population de cette tranche d'âge est partiellement immunisée.

Depuis que la pandémie a atteint le Québec, en mars 2020, plus de 511 000 Québécois ont été contaminés et 11 658 d'entre ont succombé à la maladie.