Saint-Maurice-de-l’Échouerie vend son église

Après plusieurs mois de recherche de projets pour trouver une nouvelle vocation à l’église, la Fabrique baisse les bras. Personne ne nous a présenté aucune offre ni de colocation, ni de location, ni de projets d’achat, rien , commente Pauline Élément, secrétaire de la Fabrique.

Comme bien d’autres paroisses au Québec et en Gaspésie, la Fabrique n’a plus les moyens ni de l’entretenir ni de la détruire. Mme Élément ajoute que les bénévoles ne peuvent plus effectuer de travaux ce qui entrave, selon elle, la prise en charge communautaire.

Seulement une trentaine de paroissiens assistent encore à l’office.

À la réunion des paroissiens, le 24 octobre, les paroissiens se sont donc résolus à mettre fin aux activités de l’église et à demander à l’évêque la permission de vendre le bâtiment.

Le 18 décembre dernier, les marguilliers de la Fabrique ont donc lancé un appel d’offres pour la vente de l’église. Les soumissions sont attendues d’ici le 15 janvier 2022. La Fabrique demande que la vocation qui sera donnée à l’église soit incluse dans la proposition.

Tout en bois, l’église de Saint-Maurice-de-l’Échouerie a été inaugurée en 1916. C’est un très bel emplacement, fait valoir Pauline Élément, le bâtiment est assez bien gardé. Les fondations et la structure sont bonnes.

La secrétaire de la Fabrique précise que les parties arrière et avant peuvent aisément se diviser ce qui pourrait faciliter la reconversion de l’édifice.

« On n’a pas de prix. On n’est pas là pour faire de l’argent. On est là pour le plaisir de la voir trôner au centre du village. » — Une citation de Pauline Élément, secrétaire de la Fabrique de Saint-Maurice-de-l’Échouerie

Aucune soumission n’a encore été déposée. La porte-parole de la Fabrique se demande pourquoi la préservation du patrimoine suscite si peu d'intérêt. Peut-être que les gens vont se réveiller à cette nécessité de conserver , espère Pauline Élément.

En prévision de la vente, les marguilliers ont procédé à l’inventaire de tous les biens, meubles et documents de la paroisse. Le bâtiment sera désacralisé lorsque la vente sera acceptée par l’Évêché.

Les personnes intéressées pourront prendre rendez-vous pour visiter l’église le 4 janvier prochain.