Procès de Patrick Chénard : le verdict reporté

Au départ, le verdict de culpabilité ou de non-culpabilité devait être rendu le 23 décembre, mais il a finalement été reporté.

Le massothérapeute et kinésiologue rimouskois fait face à 11 chefs d’accusation d’agression sexuelle et un chef d’exploitation sexuelle pour des faits qui se seraient produits dans l’exercice de ses fonctions en novembre 2015 à Trois-Rivières et entre janvier 2016 et avril 2018 à Rimouski.

Pendant le procès qui s’est amorcé en janvier 2020, 11 plaignantes ont témoigné. Deux d’entre elles étaient mineures au moment des événements allégués.

Les plaignantes ont notamment allégué que l’homme de 29 ans avait touché leurs parties génitales et, pour certaines, leur poitrine, lors de massages.

L'accusé a nié tous les gestes qui lui sont reprochés.