Face une hausse de cas de COVID-19, Kenora déclare l’état d’urgence

Aux prises avec une hausse de cas actifs importante, la municipalité de Kenora dans le Nord-Ouest de l'Ontario déclare l’état d’urgence. Elle espère ainsi pouvoir obtenir plus de ressources pour gérer les éclosions dans la région.

Selon les dernières données du bureau de santé publique du Nord-Ouest, il y a 68 cas actifs à Kenora, soit un peu plus de la moitié des 132 cas actifs dans le territoire.

La majorité des autres cas actifs sont à Dryden (23), Fort Frances (11), et Sioux Lookout (11).

En déclarant l’état d’urgence mardi, Kenora a également confirmé que les édifices et les établissements municipaux seront fermés pour les deux prochaines semaines.

Nous n’avons pas seulement une source de contamination dans notre communauté , explique le chef du service des incendies, Kent Readman.

Nous avons plusieurs éclosions et une montée en flèche des cas de COVID-19. Chaque jour, nous détectons de nouveaux cas.

L'hôpital Lake of the Woods District de Kenora affirme devoir composer avec un nombre élevé de patients d’un côté, et une pénurie de personnel médical de l’autre.

Il y a présentement six hospitalisations dans le territoire desservi par le bureau de santé publique du Nord-Ouest.

Pour limiter les risques de propagation, l'hôpital de Kenora a mis en place différentes mesures comme limiter les visites dans l’établissement.

« Nous avons besoin d’infirmières, de médecins généralistes, d’intervenants spécialisés en santé mentale… Bref, nous avons besoin de personnel médical pour nous appuyer dans cette vague de pandémie. » — Une citation de Kent Readman, chef du service des incendies de Kenora

Les autorités sanitaires du Nord-Ouest de la province ont également confirmé deux cas du variant Omicron dans leur mise à jour mercredi.

C’est possiblement le nombre le plus élevé de cas que Kenora a vu depuis le début de la pandémie , se désole M. Readman.

Et la situation pourrait empirer après les rassemblements du temps des Fêtes.

La situation à Kenora ressemble à celle qu’on retrouve ailleurs dans la province, ou 5 790 cas ont été recensés jeudi, un sommet depuis le début de la pandémie.