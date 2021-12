Anglicans et catholiques célèbrent Noël sous un même toit à Callander

Construite en 1890, l'église anglicane St-Peters a dû être fermée à la suite de la remise d’un rapport d’ingénieurs mettant en lumière les problèmes structurels de l’édifice, explique le Père McAllister, qui est responsable de cette paroisse.

L'église anglicane St-Peters construite en 1890 a été fermée temporairement par le diocèse d'Algoma en raison de problèmes structurels. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Le Frère Daniele Muscolino, pasteur de l’Église romaine catholique St-Alphonsus Liguori, raconte que c’est lors d’un petit déjeuner en compagnie du Père McAlister la semaine dernière qu’il a appris la décision du diocèse anglican de fermer le bâtiment voisin.

Frère Daniele Muscolinino et Père McAllister vont partager l'Église catholique St Alphonse Liguori pour les célébrations de Noël. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Les deux membres du clergé, qui se rencontraient pour la toute première fois, le Père McAlister étant arrivé récemment dans la région, ont donc convenu de s’entraider.

« Cette année, Noël sera plus significatif, car nous allons vivre nous-mêmes l’Évangile. Leur hospitalité est une magnifique histoire d’espoir. » — Une citation de Père McAllister, Église anglicane St-Peters

Une foi, deux traditions

Nous avons une foi commune que nous partageons en Jésus , explique le Frère Muscolino questionné au sujet des traditions anglicanes dans son temple catholique.

Il raconte avec sourire l'étonnement de certains devant cette collaboration, évoquant presque un miracle .

Des messes pourront être tenues le 25 décembre, mais avec une audience réduite. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Reconnaissant qu’il y aura toujours des différences entre les traditions, le Frère souligne que cela ne doit pas les empêcher d’ouvrir nos portes et leur permettre de faire leur culte dans notre église .

« Quand j’ai annoncé la nouvelle lors de la messe de dimanche dernier, les applaudissements ont explosé dans l’église. C’était un beau moment où les gens étaient reconnaissants de pouvoir aider. » — Une citation de Frère Danièle Muscolino, pasteur de l’Église romaine catholique St-Alphonsus Liguori

Le Frère Muscolino rappelle que son église, St-Alphonsus Liguori, n’est plus jeune que sa voisine St-Peters que de trois ans, lui donnant l’âge vénérable de 128 ans.

À la veille des Fêtes de Noël, il se réjouit simplement de pouvoir aider, soulignant le plaisir de faire la rencontre de nouveaux paroissiens.

Un autre Noël modeste

À Sturgeon Falls, à l’église Notre-Dame, les paroissiens aident le Père Gérald Lajeunesse à dresser les dernières décorations pour Noël.

La scène de la Nativité de l'Église Notre-Dame à Sturgeon Falls. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Mais si on dresse des guirlandes colorées pour la naissance du Christ, on dresse aussi des barrières entre les bancs d’église afin d’assurer la distanciation sociale des fidèles.

Le Père Lajeunesse explique en montrant la superficie de son église que la chorale ne sera pas présente cette année non plus, et que les chants liturgiques seront enregistrés à l'avance.

Mais face au défi que représente la pandémie, il propose l’espoir et rappelle que même si on ne peut pas se rencontrer en personne, on peut quand même communiquer.

« Même si nos frères ne sont pas là physiquement, allons vers vos frères pareil! Si vous connaissez des personnes qui sont seules, allez vers eux. Faites du Skype, faites du Messenger ou quoi encore, les moyens sont là. » — Une citation de Père Gérald Lajeunesse, paroisse Sainte-Anne-des-Pins

Le Père Lajeunesse a reçu une formation en biologie durant sa jeunesse, lui donnant une bonne appréciation de la pandémie actuelle.

Le Père Lajeunesse encourage la population à se faire vacciner. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

« Pour moi ça fait partie des vœux du Nouvel An que le vaccin porte fruit. Mais pour qu’il porte fruit, il faut qu’on se fasse vacciner. » — Une citation de Père Gérald Lajeunesse

Espiègle, le Père Lajeunesse accepte volontiers de répondre à la question: Jésus Christ aurait-il accepté de se faire vacciner ?

Sans hésitation aucune, l’homme de foi répond : J’en suis convaincu qu’il aurait pris le vaccin .

Pour une deuxième année consécutive, les célébrations de Noël sont adaptées pour assurer la sécurité des fidèles face à la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Armé d’un esprit scientifique, le Père Lajeunesse explique son émerveillement face au développement aussi rapide du vaccin et face à la collaboration mondiale pour y arriver.

Mais armé de sa foi, il en remet l’inspiration à l’esprit divin dont on célébrera la naissance de son fils le 25 décembre prochain.