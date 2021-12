Un Montréalais qui se fait dépister sur cinq a la COVID-19, selon la Dre Drouin

À l'heure actuelle, 90 % des cas déclarés sont liés au variant Omicron et les taux de positivité sont de 18 à 20 %, selon les endroits, d'après ce qu'a affirmé la Dre Drouin en point de presse jeudi.

Donc, c'est une personne sur cinq qui se présente en centre de dépistage qui a un test positif, c'est du jamais vu , a-t-elle affirmé.

Avec le variant Omicron, c'est le groupe d'âge des 18 à 44 ans qui présente le taux d'incidence le plus élevé. Et, chez les 18 à 34 ans, la situation est encore pire.

Les données à notre disposition sont probablement sous-estimées, de l'avis de la Dre Drouin, parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à avoir un rendez-vous pour le dépistage . Quant à ceux qui s'en remettent à un test rapide, ces cas ne sont pas nécessairement déclarés , a reconnu la directrice régionale de santé publique.

Mylène Drouin recommande d'éviter les rassemblements à tout prix durant les Fêtes et de se limiter à sa bulle familiale pour ne pas aggraver la situation. Elle demande par ailleurs aux Montréalais de respecter les consignes et de s'isoler, quand il le faut, pour protéger les personnes âgées et le personnel de la santé.

