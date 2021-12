Des rêves d’enfants malades réalisés grâce à la générosité de pêcheurs

Une enseignante de langues au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick dans la Péninsule acadienne, Lynn Power, voulait faire quelque chose. Grâce à son enthousiasme et à la générosité de pêcheurs de la région, 37 500 $ ont été amassés.

Lynn Power sait à quel point la Fondation Rêves d’enfants est importante. Sa fille, Emma, a reçu un diagnostic d’un type d’arythmie cardiaque grave en 2018, lorsqu’elle était âgée de 6 ans.

Elle a pu réaliser son rêve d’aller à Disney World l’année suivante.

Il y a des enfants qui sont dans l’attente de cet espoir là , remarque Lynn Power.

Je veux vraiment que les enfants et leurs familles en profitent. C’est vraiment important pour moi , dit-elle avec émotion.

Quand elle a vu que l’organisme avait besoin d’aide, elle n’a pas hésité et a organisé une vente de beignes au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, où elle enseigne.

Une somme de 7500 $ a ainsi été recueillie, mais Mme Power est allée plus loin.

Lynn Power est la première « fée marraine » de la campagne provinciale de la Fondation Rêves d'enfants. Photo : Graciseuseté Collège communautaire du Nouveau-Brunswick

On avait mis une vidéo sur Facebook pour expliquer ce qu’était la Fondation [Rêves d'enfants] et il y a un pêcheur de Petit Shippagan, Gilbert Gionet, et ça l’a tellement touché qu’il m’a contacté pour me demander de lui envoyer une lettre de demande de dons , raconte Mme Power.

En tout, trois regroupements de pêcheurs ont offert 10 000 $ chacun dans le cadre du programme d’impact communautaire de l’Union des pêcheurs des Maritimes (Union des pêcheurs des Maritimes UPM ).

Un don total de 37 500 $ a pu être remis à la Fondation Rêves d’enfants. Ce montant permettra à trois enfants de la Péninsule acadienne et de la région Chaleur de réaliser leur rêve respectif.

Une première « fée marraine »

C’est pour cette raison que l’organisme a nommé Mme Power en tant que première fée marraine de sa campagne annuelle de financement.

J’ai su que la fondation a vu ses revenus diminuer de 30 % dû à la pandémie. Cette fondation ne fonctionne qu’avec des dons monétaires d’individus et de la communauté. [Avant la pandémie], la fondation organisait des événements comme le Princess Tea Party ou le Polar Express où tu pouvais acheter des billets et aller en train [...] mais ce sont toutes des activités qui ne peuvent pas être organisées en raison de la pandémie , explique Lynn Power.

L’organisme souhaite recruter 100 femmes au Nouveau-Brunswick pour qu’elles deviennent des fées pour mousser sa campagne annuelle.

La Fondation Rêves d’enfants a réalisé 1000 vœux en 2020 dans l’ensemble du Canada.