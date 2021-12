Ouvert ou fermé pendant les Fêtes à Ottawa et à Gatineau?

À quelques jours de la période des Fêtes et avec de nouvelles mesures sanitaires en place au Québec et en Ontario , voici comment se préparer pour les deux prochaines semaines.

Transport en commun

OC Transpo adopte un horaire spécial pour la période des Fêtes du 20 décembre au 1er janvier pour certains parcours d’autobus. Il est donc conseillé de consulter le site Internet afin de planifier vos déplacements. Le service Para Transpo offre aussi un service réduit le 25 et le 26 décembre, ainsi que le 1er janvier.

Un autobus d'OC Transpo à Ottawa (archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

La Société de transport de l'Outaouais (STO) bascule également dans un horaire des Fêtes jusqu’au 3 janvier. Il est préférable de consulter le site Internet, puisque de nombreux parcours d’autobus sont modifiés pour le 24 le 31 décembre, ainsi que pour les 28, 29 et 30 décembre. Les 25 et 26 décembre, ainsi que le 1er et le 2 janvier, la Société de transport de l'Outaouais STO suit l’horaire du dimanche. Pour ce qui est du 27 décembre et du 3 janvier, les parcours d’autobus sont assujettis à l’horaire du samedi.

Centres commerciaux

De façon générale, les centres commerciaux ferment à 17 h le 24 décembre et rouvrent le 26 décembre pour les soldes d’après Noël.

Cependant, plusieurs centres commerciaux ouvrent à des heures différentes le 26 décembre, qui tombe un dimanche cette année. Par exemple, les Promenades Gatineau ouvrent de 10 h à 17 h, tandis que le Centre Rideau ouvre de 9 h à 20 h.

Le centre Rideau à Ottawa (archives) Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Les centres commerciaux seront également fermés le 1er janvier.

Épiceries et pharmacies

Au Québec, les épiceries à grande surface ferment leurs portes le 25 décembre et rouvrent le 26 décembre à 13 h, puis ferment de nouveau le 1er janvier. Cependant, les petites épiceries, les dépanneurs et les pharmacies peuvent conserver ou non leur horaire normal pendant les Fêtes. Il est donc préférable de s’informer avant de se déplacer.

En Ontario, les épiceries à grande surface sont également fermées le 25 décembre et le 1er janvier, mais les heures d’ouverture varient pour le lendemain de Noël. Par exemple, certaines épiceries, comme Farm Boy, sont fermées le 26 décembre, tandis que les Sobeys sont ouverts dès 9 h.

SAQ et LCBO

Toutes les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) ferment à 17 h le 24 décembre et le 31 décembre, tandis que les Société des alcools du Québec SAQ express ferment à 19 h. Pour le 25 décembre et le 1er janvier, les succursales sont fermées, sans exception. L’horaire normal reprend le 26 décembre à 13 h et le 2 janvier, à 13 h également.

À la LCBO, les clients ont jusqu’à 18 h le 24 décembre pour faire leurs emplettes. Toutes les succursales sont fermées le 25 décembre et le 1er janvier, tout comme les Beer Store.

Banques, caisses et bureaux de poste

Au Québec et en Ontario, les banques, les caisses et les bureaux de poste sont fermés le 27 et le 28 décembre, ainsi que les 3 et 4 janvier. L’horaire normal sera en vigueur le 29, 30 et 31 décembre, puis à compter du 5 janvier.

Collecte des ordures et du recyclage

Il n’y a aucun changement à la collecte des ordures, du compost et du recyclage à Ottawa. Les sapins de Noël seront ramassés le jour de collecte habituelle, mais ne doivent pas être mis dans un sac ni laissés dans un banc de neige.

Plusieurs municipalités acceptent les sapins de Noël naturels pendant leur collecte d'ordures habituelle (archives). Photo : iStock

À Gatineau, il n'y aura pas de collecte des matières résiduelles le 25 décembre ni le 1er janvier. Les collectes qui ont habituellement lieu le samedi sont reportées au lundi. La Ville ramassera les sapins de Noël du 3 au 14 janvier, le même jour que la collecte du compost. Comme à Ottawa, ils ne doivent pas être mis dans un sac de plastique.

Bibliothèques et musées

Les musées demeurent ouverts au Québec et en Ontario, malgré les nouvelles mesures sanitaires en vigueur.

À Ottawa, le Musée canadien de la nature est fermé du 24 au 26 décembre, ainsi que le 31 décembre et le 1er janvier. Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) est uniquement fermé le 25 décembre. Les autres musées sont aussi pour la plupart fermés le 25 décembre. Par ailleurs, en raison du nombre croissant de cas de COVID-19 dans la région, le Musée canadien de l'histoire et le Musée canadien de la guerre ferment leurs portes jusqu'au 19 janvier.

Le Musée canadien de la nature à Ottawa (archives) Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Les bibliothèques d’Ottawa sont ouvertes de 10 h à 15 h les 24 et 31 décembre, puis fermées le 25 et le 26 décembre.

Du côté de Gatineau, le Musée canadien de l’histoire est ouvert de 10 h à 14 h le 24 décembre, puis fermé le 25 décembre. La Maison du citoyen est fermée du 24 décembre au 3 janvier, inclusivement. Les autres bibliothèques sont fermées du 24 au 26 décembre, ainsi que du 31 décembre au 2 janvier.

Activités sportives

À Gatineau, les centres de plein air sont fermés le 25 décembre et le 1er janvier, mais les sentiers restent accessibles. De plus, les patinoires extérieures sont ouvertes selon les conditions météorologiques. Le Camp Fortune est fermé le 25 décembre, mais ouvert le 1er janvier, tandis que le Mont Cascades est ouvert pendant toute la période des Fêtes.

Avec les mesures sanitaires en place, rappelons que la pratique des sports intérieurs est limitée à un maximum de 25 personnes au Québec et que le passeport vaccinal est obligatoire. De plus, les centres de conditionnement physique, incluant ceux de la Ville de Gatineau, sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

Des skieurs et des planchistes dans un remonte-pente à Camp Fortune (archives) Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, à Ottawa, les piscines, les arénas, les patinoires et les centres de conditionnement physique sont ouverts selon un horaire modifié pendant la saison des Fêtes. Les détails se trouvent sur le site Internet de la Ville d’Ottawa. Dans tous les cas, le passeport vaccinal est exigé pour les activités à l’intérieur. Le centre de ski Calabogie Peaks Resort est ouvert de Noël jusqu’au jour de l’An et les sentiers pédestres demeurent aussi accessibles en tout temps.

Stationnement

Le stationnement de l’hôtel de ville d’Ottawa, ainsi que les deux stationnements intérieurs du Marché By sont gratuits à partir de 16 h le 24 décembre jusqu’au 26 décembre à 7 h, ainsi que du 31 décembre à 16 h jusqu’au 2 janvier à 7 h. Pour ce qui est du stationnement dans la rue, certaines zones sont gratuites la fin de semaine, mais il est préférable de vous référer à la borne de stationnement.

À Gatineau, le stationnement sur rue la nuit est interdit lorsqu'un avis d'interdiction de stationnement hivernal est en vigueur. Pour le stationnement en journée, veuillez aussi vous référer aux bornes de stationnement pour vous assurer du tarif.

Autres services

Le centre d’appel 311 de la Ville de Gatineau demeure ouvert 24 h sur 24, ainsi que celui de la Ville d’Ottawa.