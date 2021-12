Un bilan 2021 déjà positif pour la nouvelle mairesse de Gatineau

La nouvelle mairesse de Gatineau dresse un bilan positif de ses six premières semaines en poste. France Bélisle souligne avoir déjà réussi à faire avancer ou adopter plusieurs de ses priorités, notamment la création de deux commissions sur les aînés et l'environnement, en plus de mettre la table pour l’étude du prochain budget.

J'ai l’impression que ça fait une éternité! lance d'entrée de jeu la mairesse, en faisant référence au déclenchement de la campagne électorale il y a trois mois.

L’année 2021 a été pour France Bélisle une incroyable aventure humaine . Je me sens bien dans ce poste, je ne me sens pas déboussolée. Je me sens aussi très bien appuyée par les gens dans mon cabinet – l'équipe est maintenant complète , souligne-t-elle.

« Moi, je me suis lancée en politique pour livrer des résultats, pour faire des choses concrètes. [...] On ne peut pas pelleter des nuages de politiciens. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

La mairesse récemment élue salue également la qualité des échanges avec les différentes équipes de la Ville de Gatineau avec qui elle a des discussions franches sur de nombreux enjeux. Je trouve que ce bout de chemin-là, on l'a réussi en peu de temps , note-t-elle.

Hôpital, tramway et infrastructures

Parmi les grands projets sur la table pour Gatineau , le nouvel hôpital et le tramway dans l’ouest de la ville retiennent l’attention de la mairesse. Cumulés, ces deux projets représentent à peu près 6 milliards de dollars d'investissements sur le territoire , note France Bélisle.

Elle rapporte cependant avoir rencontré une certaine surprise par rapport à ces deux enjeux, soutenant même que des éléments [la] préoccupent un petit peu . Il y a des éléments que je pensais qui étaient plus ficelés, orchestrés différemment , précise-t-elle, ajoutant être en attente de réponses, lesquelles seraient attendues au début de janvier.

Par ailleurs, le processus d'embauche d'une nouvelle personne à la direction générale va bon train. France Bélisle se réjouit d’ailleurs du bon bassin potentiel de candidats . Les entrevues pourraient avoir lieu tôt en 2022 .

Les infrastructures sont également dans la ligne de mire de la mairesse avec l’embauche prévue de huit personnes pour aider ce département. Le déficit en infrastructures est important , reconnaît France Bélisle.

On a plusieurs millions de dollars en projets, mais on a de la difficulté à faire ou à livrer les projets étant donné qu'on manque de bras. Alors, on est venu poser un premier geste qui va donner de l'air à notre équipe d’infrastructures , explique-t-elle.

Deux nouvelles commissions ont également été créées, une pour les aînés et l’autre pour l'environnement. On est sur la bonne voie et en six semaines on a accompli pas mal de boulot , se réjouit-elle.

L’étude du budget dès janvier

L’année 2022 commencera en force, alors que le conseil municipal étudiera le budget dès le 10 janvier. Ce sera un exercice intense, mais certainement hautement profitable , lance la mairesse.

Outre l'amélioration des services aux citoyens, France Bélisle souligne les changements à venir dans la gouvernance, un thème important pour [elle] .

Est-ce qu'on peut mieux faire, mieux se structurer, mieux définir les carrés de sable des gens pour être capables de prendre les bonnes décisions qui respectent les règles, qui sont transparentes, qui sont dans l'esprit des meilleures pratiques , illustre-t-elle.

