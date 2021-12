Exemption de test PCR à la frontière pour des Britanno-Colombiens

L'Agence des services frontaliers du Canada a annoncé mercredi cette exception à la règle, entrée en vigueur la veille, qui oblige tous les Canadiens à présenter un test moléculaire effectué dans les 72 heures précédant leur retour au pays.

L'exemption s'applique uniquement aux résidents de la Colombie-Britannique pleinement vaccinés qui traversent une frontière terrestre, et le but du voyage doit être l'achat de biens ou de services.

Les voyageurs doivent revenir le plus rapidement possible et éviter tout arrêt non essentiel, indique l'Agence des services frontaliers.

Les Britanno-Colombiens qui participent à des rassemblements publics ou privés lors d'un séjour, peu importe sa durée, ne sont pas exemptés et devront présenter les résultats d'un test PCR à leur retour au pays.

L'exemption arrive dans la foulée des inondations dans le sud de la province qui ont mené à de nombreuses fermetures de routes et porté un dur aux chaînes d'approvisionnement.