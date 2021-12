Pas de menace imminente d’astéroïde conte la Terre, mais on s’y prépare

Il y a un très léger risque de découvrir un astéroïde dont la trajectoire pourrait croiser celle de la Terre dans le futur , a déclaré Paul Wiegert, professeur au département de physique et d'astronomie de l'Université Western à London, en Ontario.

Il y a beaucoup d’objets qui tourbillonnent dans l’espace, que ce soit dans notre système solaire et dans l‘univers encore plus vaste, mentionne M. Wiegert.

« Nous prévoyons qu'il n'y a probablement qu'environ 25 000 astéroïdes qui présentent un risque, ce qui semble être un très, très grand nombre […] Mais si l'on considère la taille de l'espace de notre système solaire, ces astéroïdes sont vraiment très, très rares. » — Une citation de Paul Wiegert, professeur au département de physique et d'astronomie de l'Université Western

La plupart des roches spatiales ne sont pas non plus assez grosses pour détruire notre planète.

Sara Mazrouei, de l'Université Ryerson de Toronto, précise qu’ un astéroïde d'un kilomètre de diamètre, cela n'arrive peut-être qu'une fois tous les demi-millions d’années .

Les astéroïdes et les météorites de plus petite taille sont plus courants et traversent l'atmosphère terrestre sur une base mensuelle ou même hebdomadaire.

Parfois, nous les voyons comme des étoiles filantes, nous faisons un vœu , poursuit Mme Mazrouei. Nous avons donc plus de chances de voir ceux-là que quelque chose qui mettra fin à l'humanité sur Terre.

Mission Dart pour sauver l’humanité

Les scientifiques gardent les yeux ouverts et se préparent à toute éventualité, comme au cinéma.

La NASA a envoyé dans l’espace, voilà un mois, un vaisseau à 24 000 km/h contre un astéroïde, en espérant pouvoir modifier sa trajectoire et aider l'humanité à se protéger d'une potentielle collision à l'avenir.

L’impact avec Dimorphos, un astéroïde de 160 mètres de diamètre, est prévu pour septembre 2022.

Illustration de la sonde DART, de la NASA, s'approchant de l'astéroïde binaire Didymos-Dimorphos Photo : NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben

Il ne s'agit pas d'utiliser la force explosive pour faire sauter les menaces entrantes, mais de les écarter du chemin.

Pour Mme Mazrouei, les scientifiques explorent également d'autres approches novatrices, telles que l'envoi de vaisseaux spatiaux massifs pour exercer une traction gravitationnelle sur les astéroïdes afin de les faire dévier de leur trajectoire ou le tir de lasers sur des roches spatiales lointaines.

Les chercheurs du monde entier scrutent constamment le ciel, et si nous ne connaissons qu'environ 40 % des objets géocroiseurs, Mme Mazrouei affirme que la NASA et d'autres équipes ont répertorié jusqu'à 90 % des plus gros, dont la plupart sont encore à des années ou à des décennies de distance, ce qui laisse à l'humanité le temps de se préparer.

Si nous repérons un astéroïde qui vient vers nous demain, il n'y a aucun moyen de faire quoi que ce soit avec une mission comme DART , a-t-elle déclaré. Nous devons donc planifier bien en amont.

D'après le reportage de Lauren Pelley (Nouvelle fenêtre) de CBC News