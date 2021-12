Une voie de contournement réclamée à Chambord

On a une gare de triage, et bien souvent les trains doivent reculer, indique alors le maire de Chambord. Ça peut bloquer la rue plus d’une vingtaine de minutes parfois.

En plus de la contrariété des usagers de la route, Luc Chiasson y voit également un problème de sécurité publique.

Si un feu arrivait, toutes les minutes sont précieuses pour les pompiers, il faut que les véhicules puissent emprunter une autre route.

Des discussions sont en cours avec CMAX Transport afin de trouver une solution le plus rapidement possible.