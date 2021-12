Moscou exige que Washington et ses alliés lui garantissent qu’ils ne vont pas élargir l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) vers l'Est ni déployer de systèmes d'armement en Ukraine ou dans des pays situés près des frontières russes.

Les États-Unis ont déjà indiqué qu’ils n’offriraient pas ce type de garanties, mais l’administration Biden a dit être prête à discuter des demandes russes au niveau bilatéral, lors d’une rencontre qui pourrait avoir lieu dès janvier, à Genève.

Lors de sa conférence de presse annuelle, jeudi, le président Poutine a réitéré qu’il ne doit y avoir aucune avancée de l’OTAN vers l'Est, et que Moscou ne tolérera pas de système d'armements occidentaux sur le pas de [sa] porte .

Vous devez nous donner des garanties, et immédiatement. Maintenant , a-t-il insisté.

« Pour l'heure, nous voyons une réaction positive. Nos partenaires américains nous disent qu'ils sont prêts à commencer cette discussion, ces négociations, dès le début de l'année à Genève. » — Une citation de Vladimir Poutine, président de la Russie

Cette remarque intervient deux jours après que le maître du Kremlin a menacé l'Occident de « mesures militaires et techniques » si ses revendications n'étaient pas acceptées.

La conférence de presse annuelle du président russe Vladimir Poutine

Moscou est soupçonné de préparer une invasion de l'Ukraine, une ex-république soviétique dont une partie du territoire, la Crimée, a déjà été annexée par la Russie en 2014. Plus de 100 000 soldats russes seraient massés du côté russe de la frontière.

M. Poutine a rejeté une fois de plus ces accusations, jeudi, en plaidant que la politique antirusse de l'Ukraine et de ses alliés, notamment dans le cadre de la guerre contre des séparatistes prorusses dans l'Est ukrainien, constitue une menace pour Moscou.

On doit penser à notre sécurité, pas seulement pour aujourd'hui ni pour demain. Nous ne pouvons vivre en regardant au-dessus de notre épaule en nous disant : que va-t-il se passer? Quand vont-ils cogner? a-t-il dit.

Il a de nouveau accusé les Occidentaux d'avoir trompé la Russie dans les années 1990 en violant une présumée promesse de ne pas élargir l’OTAN vers les frontières russes. Depuis, 14 pays de l’ancien bloc de l’Est se sont en fait joints à l’alliance militaire et l'Ukraine souhaite y adhérer à son tour.

« "Pas un pouce vers l’Est", nous ont-ils dit. Et puis? Ils ont triché. Ils nous ont effrontément trompés. [Il y a eu] cinq vagues d’expansion et maintenant, des systèmes [d’armement] apparaissent en Roumanie et en Pologne. » — Une citation de Vladimir Poutine, président de la Russie

Les journalistes, très nombreux à assister à cet exercice annuel, sont tenus à bonne distance du président russe. Photo : Getty Images / Sputnik/AFP/MIKHAIL METZEL

Le président Poutine a par ailleurs insisté une fois de plus sur la nécessité que la région du Donbass, contrôlée par des séparatistes prorusses dans l’Est ukrainien, bénéficie d’un régime d’autonomie, comme cela était prévu dans les accords de Minsk.

Cet accord de 2015, parrainé par la Russie et par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, a consacré un cessez-le-feu entre Kiev et les rebelles du Donbass, mais est largement demeuré lettre morte.

L’avenir du Donbass devrait être déterminé par les gens qui vivent au Donbass. Il n’y a pas d’autre option , a dit M. Poutine. Nous concevons notre rôle comme celui d’un médiateur pour créer les meilleures conditions pour déterminer l’avenir du peuple de ce territoire.

Le conflit entre Kiev et les séparatistes prorusses du Donbass, le cœur industriel de l’Ukraine, a fait plus de 14 000 morts au cours des sept dernières années.