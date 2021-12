Le maire de Campbellton souhaite un peu plus de surveillance aux frontières

Dans une entrevue à l’émission La matinale, il souligne que le fort de taux de vaccination de la population néo-brunswickoise ne justifie pas de nouvelles mesures.

Il pense toutefois que des contrôles plus fréquents pourraient améliorer l’adhésion aux mesures actuelles.

Je pense que la fréquence que les gens de la sécurité publique viendront au pont pour faire des vérifications, je pense que c’est peut-être nécessaire pour inviter les gens à être vigilants, dire : "on contrôle qui vient, qui s’en va des provinces", parce que ça n‘arrête pas , remarque-t-il.

Ian Comeau comprend que ses citoyens soient fatigués. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

En ce moment, les voyageurs qui arrivent au Nouveau-Brunswick doivent remplir un formulaire d’enregistrement de voyage  (Nouvelle fenêtre) . Les personnes de 12 ans et plus qui ne sont pas pleinement vaccinées et qui ne possèdent pas d’exemption médicale sont tenues de s’isoler pendant 14 jours et de subir un test de dépistage au dixième jour de leur isolement.

Ian Comeau a observé la présence d’agents au pont interprovincial pendant deux heures le samedi 18 décembre dernier, mais depuis il ne semble pas y avoir eu d’autres contrôles selon ses observations et ce qui lui a été rapporté.

Depuis ce temps-là, on n’en a pas vu même si c’est un temps occupé avec l’achalandage de Noël , souligne M. Comeau.

Le maire verrait toutefois mal comment on pourrait imposer à nouveau une fermeture des frontières puisque les cas de COVID-19 sont en hausse partout et pas seulement au Québec.

Encore un effort

Ian Comeau comprend que les gens soient fatigués et aient envie de se rassembler puisque le nombre de cas dans la zone 5 reste relativement bas.

Il conseille toutefois aux citoyens de sa communauté de respecter les règles de la santé publique et demande de limiter les rassemblements.

Si on peut vivre un hiver 2022 et avoir un retour à peu près à la normale, si les enfants veulent retourner en classe le 10 janvier, il va falloir tous faire notre part , pense-t-il.

Le Nouveau-Brunswick a rapporté mercredi un nombre record de nouveaux cas de COVID-19, avec 237 nouveaux cas. Il n’y avait que deux cas dans la zone sanitaire 5, qui comprend Campbellton et la région du Restigouche.