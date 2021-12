L’acquittement de Johanne Johnson et les limites de l’opération « Mr Big »

La décision de 184 pages du juge Thibault résume d’entrée de jeu les faits avant de s’attarder au déroulement de l’opération qui ciblait Mme Johnson, intitulée Projet Esturgeon .

Comme le prévoit ce type d’opération, la principale intéressée a été recrutée par une organisation criminelle fictive composée d’agents d’infiltration de la police criminelle. Au total, 51 scénarios seront déployés du 6 décembre 2012 au 19 juin 2013.

Un nouveau procès a été ordonné en 2020. Johanne Johnson a alors été libérée en attente de son second procès. Elle a finalement été acquittée lors de son retour en cour, le 21 décembre (archives).

On vise à faire la lumière sur le meurtre de James Dubé, retrouvé mort d’une balle à la nuque alors qu’il dormait sur le canapé de la résidence familiale de Grande-Rivière, en 1998.

Sa femme, qui explique dans la cadre de l’opération avoir subi de la violence conjugale pendant dix ans, est alors la principale suspecte du meurtre. Elle est aussi la dernière personne à l'avoir vu vivant.

Selon le juge, la conduite des agents prenant part à l’opération Mr Big a constitué un abus de procédures . Dans son jugement, il relève plusieurs faits soutenant ce point de vue.

Le Tribunal ose également croire que si les agents avaient bénéficié des enseignements de l’arrêt Hart, ils auraient été plus prudents au moment d’élaborer l’opération visant Johanne Johnson , peut-on lire dans la décision.

Cet arrêt de la Cour suprême, qui date de 2014, balise désormais les paramètres entourant le recours à une opération de type Mr Big , une méthode canadienne utilisée depuis le début des années 1990.

Le premier contact entre les policiers et la suspecte survient à l’extérieur de sa résidence. La principale agente d’infiltration de l’opération joue alors le rôle d'une dame cherchant à retracer sa sœur afin de lui annoncer une mauvaise nouvelle. Ne connaissant pas les environs, elle sollicite l’aide de la Gaspésienne.

Alors qu’une relation d’amitié se tisse entre les deux, cette femme amène Mme Johnson à effectuer de petits contrats pour le compte de l’organisation pour laquelle elle dit travailler. Ceux-ci sont d’abord licites. On parle, entre autres, de transport de véhicules ou de marchandise issue de reprises de faillite.

La nature des contrats qu'on lui offre évolue ensuite pour verser dans l’illégalité. La rémunération de celle qui est alors prestataire de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail CNESST augmente conséquemment. Elle empoche plusieurs centaines de dollars lors de chacun de ces contrats, qu’elle surnomme ses petites missions .

« Transports de bons aux porteurs, de cigarettes de contrebande, d’armes, de toiles volées ou d’explosifs, participation à des scènes de violence et manipulation d’importantes sommes d’argent liquide, entre autres, sont orchestrés pour lui démontrer la portée la puissance et les ressources de l’organisation qu’elle croit avoir intégrée. »

Au gré des contacts, on lui fait également miroiter une participation à une grosse job qui lui rapportera 50 000 $.

Après s’être déroulée aux quatre coins du Québec, en Ontario ainsi qu'au Nouveau-Brunswick, l’opération culmine dans un chalet de la Station touristique Pin Rouge de New Richmond. Le grand patron de l’organisation invite alors la principale intéressée à passer à table, ce qu’elle fait.

« Lors de cet entretien, on fait comprendre à madame Johnson que l’organisation est mise au fait d’un important problème en lien avec son ex-conjoint et que son appartenance à l’organisation, ainsi que l’aide qui peut lui être apportée par celle-ci pour régler ses problèmes, sont conditionnels à ce qu’elle dise la vérité sur les événements entourant la mort de James Dubé. »

Malgré ses indications, l’arme du crime, qu’elle confie avoir jetée en bordure d’un chemin forestier de Chandler, ne sera jamais retrouvée. Mme Johnson est arrêtée à sa sortie de l’épicerie peu après l’ultime scénario.

Accusée du meurtre au second degré de son mari , Johanne Johnson a été condamnée en 2016 à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 11 ans.

Selon le tribunal, la violence et les tactiques employées par les agents se sont avérées coercitives pour une personne comme Johanne Johnson . Le scénario 30, durant lequel l’un des membres de l’organisation braque une arme sur la tempe d’un tiers, est d’une brutalité extrême , peut-on lire dans la décision.

Selon le juge Thibault, les agents ont employé un arsenal de tactiques qui franchissent le seuil de ce qui doit être toléré , notamment en ce qui a trait aux nombreuses vulnérabilités de la cible, à sa dépendance au jeu et à la violence à laquelle elle a été exposée précédemment.

Le tribunal tranche que les agents ont fait preuve d’imprudence ou d’insouciance dans l’accomplissement de leur mission et n’ont pas pris les précautions qui s’imposaient manifestement à l’égard d’une cible ayant le profil de Johanne Johnson , qui traîne un lourd passé .

Par exemple, elle est impliquée dans une histoire, au fil des scénarios, qui n’est pas sans rappeler son passé de victime de violence conjugale et on l’incite à jouer au casino. Également, les problèmes de santé de la femme n’ont pas été considérés dans le déroulement de certains scénarios, note-t-on dans la décision.

Le jugement met également de l'avant certains doutes quant aux circonstances dans lesquelles se déroulent le scénario 51, qui a mené aux confessions finales de la suspecte.

« Le tribunal constate qu’il y a en l’espèce un pas entre le sens que les agents impliqués dans le projet Esturgeon témoignent avoir voulu donner à leurs paroles et leurs gestes et entre ce que madame Johnson a pu, elle, entendre et comprendre dans les paroles prononcées une fois considérées dans leur contexte. »