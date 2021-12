Budget 2022 : hausse de taxes de 0,88 % pour les Latuquois

Si Trois-Rivières et Shawinigan ont prévu des hausses de taxes de 3,2 % et de 2,88 % respectivement, La Tuque fait bande à part en adoptant un budget qui annonce une hausse moyenne sous la barre du 1 %. Une résidence évaluée à 123 800 $, située dans le secteur urbain de la ville, verra son avis d’imposition augmenter de 1 $ symbolique en 2022.

Le budget 2022 de la ville de La Tuque a été adopté mercredi soir. Parmi les points saillants, la Ville annonce un gel de taxes de services pour une troisième année consécutive.

Il s’agit d’un budget équilibré totalisant des dépenses de 33 145 990 $. C’est donc dire que les dépenses, de même que les revenus, sont en hausse de 836 190 $ par rapport à l’exercice de l’année précédente. L’augmentation du budget est de seulement 2,59 %, alors que l’indice des prix à la consommation se situe autour de 5 %.

Par voie de communiqué, le maire Luc Martel s’est dit très fier du premier budget du nouveau conseil municipal. Toutes les décisions ont été prises en fonction des besoins de la population, de notre capacité de payer. [...] Le résultat est très satisfaisant pour le conseil, compte tenu que nous devons faire face à une hausse de l’IPC assez importante , mentionne-t-il.

Luc martel, maire de La Tuque (archives) Photo : Radio-Canada

Au chapitre des dépenses, la municipalité doit mettre en application la nouvelle convention collective intervenue avec ses cols bleus et ses cols blancs. Aussi, la Tuque doit faire face à l’augmentation des services de la Sûreté du Québec, de même que l’augmentation des appels au Service incendie qui génèrent des frais de fonctionnement plus élevés.

Sur le plan des revenus, la valeur des immeubles imposables à La Tuque s’est élevée de 8,3 millions $. Le marché immobilier de la municipalité a été particulièrement vigoureux au cours de la dernière année en raison des constructions neuves et des travaux de rénovation. La Tuque a également vu une augmentation des transactions immobilières sur son territoire.

Le fait que le marché immobilier se porte bien nous donne aussi un bon coup de main , indique la directrice du Service des finances Christine Gervais.

Les projets de La Tuque au cours des trois prochaines années

La Ville de La Tuque a également adopté son plan triennal d’immobilisations (PTI) mardi soir. Parmi les principaux projets qui seront développés au cours des trois prochaines années, on note une mesure environnementale, avec l’implantation d’une plateforme de compostage à l’écocentre.

On prévoit aussi la phase II de l’aménagement du parc du lac Saint-Louis, de même que la suite de la rénovation du boulevard Ducharme, entre les rues Laurier et Wayagamac. On compte poursuivre l’amélioration de l’aéroport, investir dans les chemins ruraux et dans la sécurité incendie au site Vallières.