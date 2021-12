Augmentations de loyer: un médiateur rend visite à des locataires de Fredericton

Le jour même de la parution d’un article de CBC sur des augmentations de 40 % à 67 % des loyers de sept locataires de la rue Shore à Fredericton, un médiateur des loyers s’est rendu sur place. Des protections sont en place pour les locataires confrontés à des augmentations de loyer déraisonnables , assure Jennifer Vienneau, directrice des communications, au Conseil exécutif du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Charles et Pauline Tramble ont reçu un avis d'augmentation de 67 % de leur loyer. Photo : CBC / Ed Hunter

Selon elle, le gouvernement interviendra si des irrégularités se sont produites dans la façon dont les locataires ont été traités. Jennifer Vienneau dit que les propriétaires peuvent augmenter les loyers au même niveau que les autres loyers dans le même secteur, pour des logements semblables. Si les augmentations vont au-delà, précise-t-elle, elles pourraient être réduites.

Toutefois, le gouvernement Higgs a jusqu’ici refusé d’imposer un contrôle des loyers, pour justement prévenir des augmentations aussi importantes de loyer. Certains des locataires de la rue Shore à Fredericton se sont vus imposer jusqu’à 475 $ d’augmentations pour leurs loyers mensuels.

Il n'y a pas assez de protection. Le logement est un droit humain. Lorsque nous laissons le marché dicter à quoi ressemble ce droit, des choses comme celle-ci vont se produire , déplore Julia Woodhall-Melnik, directrice du Laboratoire sur le logement et la santé mentale, à l’Université du Nouveau-Brunswick.

Jael Duarte, avocate et conseillère pour la Coalition pour les droits des Locataires du Nouveau-Brunswick, estime que les lois ne protègent pas suffisamment les locataires. Photo : (N.B. Tenants Rights Coalition)

La professeur de Université du Nouveau-Brunswick UNB dit que l’ensemble de la population commence à comprendre ce que vivent les locataires aux prises avec des hausses de loyer importantes. Les gens commencent à voir qu'il y a des visages et des noms derrière ces histoires. Ce sont de vraies personnes, des personnes âgées et c'est leur santé, leur bien-être et leur bonheur et je pense que les gens commencent à s'en rendre compte.

Le Nouveau-Brunswick suscite beaucoup d’intérêt auprès des investisseurs depuis deux ans, et attire de plus en plus de Canadiens à la recherche d’un autre style de vie. Tout cela a créé une pression à la hausse sur les loyers.

Selon Jael Duarte, avocate et conseillère pour la Coalition pour les droits des Locataires du Nouveau-Brunswick, il y a un déséquilibre des pouvoirs entre propriétaires et locataires . Elle estime que seul un contrôle des loyers permettrait de réellement protéger les locataires contre des hausses de loyer abusives.

Avec les informations de Robert Jones