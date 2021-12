Le conseil municipal d’Ottawa a été partial envers Rick Chiarelli, tranche la Cour

Par contre, les juges imposent eux-mêmes une suspension de salaire ce qui, au final, ne change pas grand-chose pour le conseiller municipal qui se voit privé de son revenu en tant qu'élu pour 270 jours.

Les conclusions de l’enquête à l’endroit de M. Chiarelli ont ainsi poussé les juges à lui imposer la peine maximale.

Plaintes pour harcèlement sexuel

Rappelons que de nombreuses femmes avaient révélé avoir subi du harcèlement sexuel de la part de Rick Chiarelli, comme le rapportait un reportage de Canadian Broadcasting Corporation CBC à l’automne 2019.

De plus, trois femmes avaient déposé des plaintes officielles auprès du commissaire à l'intégrité de l'époque, Robert Marleau. Celui-ci a conclu dans son rapport en juillet 2020 que le conseiller avait enfreint le code de conduite. Son comportement avait été qualifié de harcèlement en vertu des politiques de la Ville, en plus d’être offensant et peu recommandable .

L'ancien commissaire à l’intégrité de la Ville d'Ottawa Robert Marleau (archives) Photo : CBC/Kate Porter

Le commissaire Marleau avait recommandé que Rick Chiarelli soit privé de son salaire pendant 90 jours, et ce, pour chaque plainte, soit un total de 270 jours. Le conseil municipal avait approuvé cette recommandation.

Révision judiciaire du rapport

En 2020, l'avocat de Rick Chiarelli, Bruce Sevigny, avait demandé une révision judiciaire du rapport. Il arguait, entre autres, que le conseil municipal était partial et que le commissaire à l'intégrité n'avait pas le pouvoir d'enquêter sur les plaintes à l'endroit de M. Chiarelli.

Pourtant, l'élu n'a pas contesté, ni même abordé, les conclusions du rapport du commissaire à l'intégrité lors de l'audience de révision judiciaire qui a eu lieu en mai 2021.

Cette semaine, un panel de trois juges a rejeté catégoriquement tous les arguments de M. Chiarelli contre le commissaire à l'intégrité, déclarant que les plaintes des femmes relèvent toutes de la compétence du commissaire .

Des conseillers municipaux d'Ottawa ont refusé de s'asseoir dans un geste symbolique à l'endroit de leur collègue Rick Chiarelli lors de leur réunion du 11 décembre 2019 (archives). Photo : CBC/Kate Porter

Cependant, les juges ont contesté le comportement du conseil municipal envers Rick Chiarelli avant la publication du rapport d'intégrité en juillet 2020.

Les élus municipaux ont appelé à sa démission, refusé de siéger en sa présence, et l'absence de leur engagement à mettre de côté leurs préjugés témoignent d'un parti pris, ont estimé les juges de la Cour supérieure.

Finalement, les juges ont ordonné à Rick Chiarelli de verser 40 000 $ en frais au commissaire à l’intégrité, mais ont également ordonné à la Ville d'octroyer 20 000 $ à M. Chiarelli pour ses frais juridiques.

D'après les informations de Joanne Chianello