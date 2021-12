Mesures sanitaires : « c’est une gestion de crise quotidienne pour les entrepreneurs »

Devant la flambée des cas de COVID-19, plusieurs d'entre eux craignaient que le gouvernement décrète un confinement complet, ce qui n'a pas été le cas.

On a vraiment ressenti un soupir de soulagement pour nos membres et les entreprises de la région , affirme la présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de la Municipalité régionale de comté MRC de Rivière-du-Loup, Claudette Migneault.

Québec a bel et bien resserré les mesures, mais permet aux commerces et aux restaurants de rester ouverts. La capacité d'accueil de ces entreprises avait déjà été réduite lundi, et à compter de dimanche, les restaurants pourront accueillir un maximum de six personnes par table.

La capacité d'accueil a été réduite à 50 % dans les restaurants (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Le copropriétaire de la Maison du spaghetti à Rimouski, Tommy Lemieux-Cloutier, se dit soulagé de pouvoir poursuivre ses activités. Mettre tout le monde en arrêt de travail au lendemain de Noël, c'était pas ce qu'on souhaitait faire , explique-t-il.

« On fait partie des endroits les plus sécuritaires pour permettre aux gens de se rencontrer dans un environnement où toutes les mesures sont en place. C'est beaucoup plus sécuritaire que de se rencontrer à la maison, je pense que ç'a été entendu. » — Une citation de Tommy Lemieux-Cloutier, copropriétaire de la Maison du spaghetti à Rimouski

Le copropriétaire de la microbrasserie Le Naufrageur à Carleton-sur-Mer, Philippe Gauthier, se réjouit également de ne pas avoir de faire de mises à pied, même si certains employés risquent de moins travailler.

On se plie aux consignes du gouvernement. On sait que c'est fait dans l'intérêt général. Et ici dans un petit village en Gaspésie, ce n'est pas le mois de janvier qui nous fait vivre , dit-il.

Soutenir les entrepreneurs par l'achat local

Les entrepreneurs sont toutefois très conscients qu'ils ne sont pas à l'abri d'un autre resserrement des mesures sanitaires. De plus en plus de personnes contractent la COVID-19 au Québec. Si les hospitalisations se mettent elles aussi à grimper en flèche, le gouvernement pourrait vouloir donner un autre coup de barre en janvier.

« C'est une bonne nouvelle à cette étape-ci, cependant, la flambée des cas est vraiment inquiétante et on peut se demander combien de temps ça durera encore. » — Une citation de Claudette Migneault, pdg de la Chambre de commerce de la Municipalité régionale de comté MRC de Rivière-du-Loup

Chaque jour, c'est un nouveau défi, une gestion de crise quotidienne pour les entrepreneurs , rappelle Claudette Migneault.

C'est pourquoi, pour assurer la pérennité des commerces et des emplois en région, il est primordial de favoriser l'achat local, ajoute M. Sirois.

Acheter localement, ç'a de gros impacts pour nos entrepreneurs. [...] Je pense que le message passe de plus en plus et c'est ce qui a permis d'avoir un volume d'affaires qui a été intéressant sur nos membres, même si on a eu des restrictions sur les capacités d'accueil , estime-t-il.

En favorisant l'achat local, la population a le pouvoir d'aider les commerces d'ici à survivre à la crise, rappellent les chambres de commerce (archives). Photo : Radio-Canada

Le retour de programmes d'aide pour les entrepreneurs a été annoncé. M. Sirois rapporte toutefois que les démarches peuvent être longues pour obtenir ce genre d'aide, qui, souvent, vient sous forme de prêt. Ça aussi, ça crée un stress , dit-il.

Il affirme que son organisation prendra connaissance des modalités de ces programmes et fera des représentations auprès des élus, s'il y a lieu, afin de les améliorer.

Avec la collaboration de Brigitte Dubé, Éric Gagnon et Marie-Christine Rioux