Des cas de grippe aviaire détectés à T-N-L, mais l’ACIA se fait rassurante

Elle a précisé dans un communiqué mercredi que la ferme touchée de la péninsule d'Avalon ne possède pas d'oiseaux destinés à la vente.

Selon l'agence, les oiseaux touchés étaient infectés par l'influenza de sous-type H5N1.

Comme les oiseaux infectés étaient situés dans une ferme d'exposition, et qu'aucun autre cas ressemblant à l'influenza aviaire n'a été signalé dans les environs de la ferme, le statut exempt d'influenza aviaire du Canada [demeure intact] , indique le communiqué de l'Agence canadienne d'inspection des aliments ACIA .

Des restrictions sur les échanges commerciaux ne sont pas envisagées en raison de cette détection.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments ACIA a toutefois informé l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) de l'éclosion.

Comme les oiseaux infectés se trouvaient dans une ferme d'exposition, la détection est considérée comme une détection non avicole selon la définition de l'OIE , précise toutefois le communiqué.

L'influenza aviaire circule naturellement dans la faune aviaire, et des détections récentes d'influenza aviaire hautement pathogène en Europe indiquent un risque encore plus élevé de cette maladie chez les troupeaux de volaille nord-américains cette année. Il est donc plus important que jamais que quiconque élève de la volaille reste vigilant contre l'influenza aviaire et veille à ce que des mesures de biosécurité efficaces soient en place , ajoute le communiqué.

De nombreuses éclosions de grippe aviaire ont été décelées au cours dans plus de 40 pays depuis le mois de mai selon l'Organisation mondiale de la santé animale (archives). Photo : Associated Press / J.SCOTT APPLEWHITE

Par précaution, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a mis la ferme de la péninsule d'Avalon touchée en quarantaine et a établi une zone de contrôle dans un rayon de 10 km afin de limiter la propagation de la maladie.

