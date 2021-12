Le roman Faire les sucres, de Fanny Britt, adapté en version audio

Cette adaptation a ceci de particulier qu’elle est interprétée par un ensemble de comédiens et de comédiennes, et non pas par une seule personne, comme c’est régulièrement le cas pour les livres audio.

Ce sont Sébastien Delorme et Hélène Florent qui tiennent les rôles principaux, ceux d’Adam et Marion. Ils sont épaulés par plus d’une douzaine de voix qui incarnent les rôles secondaires de ce roman choral.

J’ai demandé, "Comment ça se fait que ce n’est pas un seul narrateur qui se prête à tous les personnages?". Non, cette fois-ci on se permet d’avoir un casting pour que les gens se l’imaginent d’une façon différente , affirme Sébastien Delorme.

L’intrigue s’articule autour d’un couple aisé – le chef d’un restaurant huppé et une dentiste – qui doit surmonter une crise existentielle à la suite d’un accident qui a eu lieu lors d’un séjour sur l'île de Martha's Vineyard, aux États-Unis.

Ces beaux personnages, qui ont l’air parfait en apparence, mais qui ont des failles , note Hélène Florent. Et à cause d’un incident finalement un peu futile, il y a tout un fossé qui va se créer entre les deux.

C'était vraiment agréable, très chouette à faire. C’est une belle histoire. Et si ça fait qu’il y a plus de gens qui vont aller à sa rencontre, tant mieux , poursuit-elle.

Un roman à multiples voix

Fanny Britt admet être enchantée par le projet. Je me sens tellement privilégiée que Radio-Canada ait voulu faire un audio-livre avec Faire les sucres, et dans cette formule-là. Il y a quelque chose de polyphonique parce que c’est vraiment un roman à multiples voix .

L’écrivaine, qui s’est d’abord fait connaître pour son travail de dramaturge, vante les choix de l'acteur et de l’actrice qui interprètent les personnages qu’elle a créés. Selon elle, Sébastien Delorme possède la beauté et la drive nécessaires pour jouer Adam, tandis qu’Hélène Florent incarne la douceur et la chaleur de Marion.

« Il y avait dans cet événement une sorte d’ironie difficile à définir. Mais, était-il ironique de tomber par hasard sur un homme très connu qui, du reste, n’avait pas d’importance à nos yeux? » — Une citation de Extrait de Faire les sucres

La pandémie, et le confinement qui en a découlé, s’est traduite par regain d’intérêt de la part du public pour le théâtre radiophonique. La version audio de Faire les sucres participe à ce renouveau des enregistrements élaborés à partir d'œuvres de fiction.

De la valeur ajoutée

Fanny Britt elle-même est une passionnée des livres audio, qu’elle écoute tant en anglais qu’en français. Récemment, elle a terminé Ulysse, un très long et exigeant roman écrit par James Joyce au début du 20e siècle, lu par un comédien irlandais. Ça a été une expérience formidable pour moi de me plonger dans ce livre de cette manière là. Probablement que je n’y serai jamais arrivée par la page , affirme-t-elle.

Pour Fanny Britt, une version audio d’un roman constitue une valeur ajoutée. « Il y a un attachement qui se crée dans la lecture. Ce que j’ai toujours recherché, c’est le lien. Avec une vision du monde, avec un auteur, avec une façon de décrire l’existence…

Et quand on écoute les livres, c’est un peu comme si on les lisait avec quelqu’un. Ça dépend de comment ils sont réalisés et de qui les lit. Ça prend un vrai match. Ce n’est pas n’importe qui qui peut lire n’importe quel livre de la meilleure manière , dit-elle.

Sébastien Delorme, connu sous les traits du sergent-détective Stéphane Pouliot dans District 31, est fasciné par ses propres expériences de livres audio. C'est comme si tu regardais la télé et que ton esprit devenait la toile sur laquelle le film est projeté , illustre-t-il.

