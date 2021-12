Les hélicoptères Cyclone ont toujours la confiance du ministère de la Défense

Le sous-ministre adjoint du Groupe des matériels, Troy Crosby, se dit davantage préoccupé par les mythes urbains qui circulent au sujet des Cyclone depuis leur entrée en service il y a trois ans.

Le sous-ministre Crosby a fait ces commentaires dans une entrevue à La Presse canadienne alors que des responsables militaires et le constructeur Sikorsky Aircraft s'efforcent de résoudre plusieurs problèmes qui affectent ces hélicoptères navals.

Il s'agit notamment d'un problème de logiciel qui a causé l'écrasement en mer d'un Cyclone au large des côtes grecques l'année dernière, tuant les six militaires à bord, et de fissures dans la queue de l'hélicoptère, récemment découvertes sur la quasi-totalité de la flotte.

Malgré ces problèmes et plusieurs autres incidents depuis la mise en service des Cyclone en 2018, après près de vingt ans de développement problématique, M. Crosby insiste sur le fait que ces problèmes ne sont pas reliés et que les hélicoptères demeurent sûrs pour les équipages.

L'aviation, bien sûr, comporte toujours des risques, mais ce qui me préoccupe, c'est la légende urbaine qui peut commencer à être créée en faisant un amalgame de problèmes qui ne sont pas reliés entre eux - et qui doivent être résolus, bien sûr , a-t-il dit.

Bravo aux techniciens

Tout comme le commandant de l'Aviation royale du Canada, le lieutenant-général Al Meinzinger, M. Crosby a salué le travail des techniciens de l'armée de l'air et les protocoles d'inspection pour avoir décelé les fissures à la queue de 21 des 23 Cyclone de l'armée avant un incident grave.

Ces fissures sont maintenant réparées, a assuré M. Crosby, alors que l'armée et Sikorsky continuent de travailler sur une solution au problème du pilote automatique qui a causé l'accident mortel en mer Ionienne le 29 avril 2020.

Plusieurs experts ont souligné l'urgence de résoudre ce problème de logiciel qui a conduit à un conflit entre le pilote de l'hélicoptère et le pilote automatique de l'appareil, mais le ministère de la Défense affirme qu'il n'aura pas de solution avant le printemps.

Il ne faut pas se presser, cocher des cases pour cocher des cases et dire à tout le monde que c'est fait. Il faut que ce soit bien fait , a indiqué le sous-ministre Crosby.

M. Crosby assure que des problèmes surviennent toujours à chaque fois qu'une nouvelle pièce d'équipement est installée. Mais il accorde toujours sa confiance dans le Cyclone et ne s'inquiéterait pas de monter à bord de l'un de ces hélicoptères aujourd'hui.

Les Cyclone sont habituellement déployés sur des frégates canadiennes et utilisés pour la recherche et le sauvetage, la surveillance et la lutte anti-sous-marine. Ils ont commencé à effectuer de vraies missions en 2018 après une vingtaine d'années de problèmes et de retards de développement.

Sikorsky n'a pas encore fini de livrer les 28 hélicoptères commandés par le Canada, pour un coût total de 3,1 milliards de dollars, et doit encore mettre à niveau le logiciel de ceux qu'il a livrés, pour répondre aux exigences militaires.