Les règles de quarantaine changées pour les travailleurs de la santé

Les travailleurs du domaine de la santé de l'Ontario qui ont eu des contacts avec quelqu’un qui a contracté la COVID-19 n'ont pas à se mettre en quarantaine s'ils sont asymptomatiques et qu’ils obtiennent des résultats négatifs à des tests de dépistage.

Cette nouvelle consigne gouvernementale a été conçue pour permettre aux travailleurs de rester au travail.

Une porte-parole de la ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré que les travailleurs hospitaliers qui ont été en contact avec un cas positif doivent passer un test PCR dès que possible, et répéter le test le septième jour.

Ils doivent également effectuer des tests rapides tous les jours pendant 10 jours. Pour rester au travail, ils doivent rester asymptomatiques et tous les résultats de tests de dépistage doivent être négatifs, a déclaré la porte-parole Alexandra Hilkene mercredi.

Les personnes dont un membre du foyer est positif au virus doivent immédiatement effectuer un test PCR, puis en subir d’autres aux jours 7 et 14 ou 15, a-t-elle précisé. Elles doivent également effectuer un test rapide tous les jours pendant la durée de l'exposition au membre du foyer positif au COVID, et pendant les 10 jours suivants.

Tout membre du personnel qui est un contact à haut risque et qui développe des symptômes doit s'isoler chez lui jusqu'à ce qu'il reçoive un test PCR négatif et que ses symptômes s'améliorent , a-t-elle ajouté.

Le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef de la province, a déclaré mardi qu'il y aurait un risque d'absentéisme de 20 à 30 % dû à l'exposition à la COVID-19 si, comme les autres travailleurs, le personnel hospitalier asymptomatique qui est en contact étroit avec des patients atteints du COVID-19 doit rester à la maison.

Le Dr Moore a également déclaré que certains des tests rapides de la province doivent être réservés aux travailleurs de la santé, afin qu'ils puissent continuer à travailler en cas d'exposition.

Changement de priorités

Des bureaux de santé publique ont confirmé un changement de stratégie dans la lutte contre la pandémie.

Les bureaux de santé publique de Middlesex-London et de Hastings Prince Edward peinent à donner les résultats aux tests de dépistage à ceux qui subissent un test.

Si vous développez des symptômes respiratoires, considérez être atteints de la COVID-19, même sans résultat de test positif , peut-on lire mercredi sur le fil Twitter du Bureau de santé de Middlesex-London.

On y précise que 300 personnes de la région sont positives au virus mais n’ont toujours pas encore été contactées par les responsables de la santé publique.

Les personnes présentant des symptômes de la COVID-19 doivent immédiatement se mettre en quarantaine et demander à leurs proches de faire de même, a indiqué le bureau de santé.

Le service de santé publique de Hastings Prince Edward, quant à lui, a déclaré qu'il avait réorienté ses efforts vers l'administration de doses de rappel du vaccin contre ela COVID-19 plutôt que vers la recherche de contacts.

Il ne sera pas toujours possible pour les représentants de la santé publique de contacter dans les 48 heures les personnes dont le test est positif , peut-on lire dans un communiqué publié sur le site web du bureau de santé. Toutes les personnes qui demandent un test de dépistage doivent surveiller leurs résultats en ligne pour les recevoir le plus rapidement possible.

Le Bureau de santé publique de la région de Niagara a également déclaré qu'il commençait à réorienter ses ressources de la recherche des contacts vers la distribution de doses de rappel, qui, selon lui, peut mieux amortir la vague Omicron.

Omicron a raccourci le délai entre l'exposition et la contagion, ce qui réduit les chances que les responsables de la santé puissent intervenir suffisamment tôt pour briser les chaînes de transmission.

Avec les informations de La Presse canadienne