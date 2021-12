Avec 1528 nouveaux cas de COVID-19 en une journée, la C.-B. enregistre un record

Dans son bilan de mercredi, la Colombie-Britannique affiche 1528 nouvelles infections en 24 h, un chiffre inégalé depuis le début de la pandémie. Les régies de santé Vancouver Coastal et Fraser sont les plus touchées, avec respectivement 709 et 472 nouveaux cas. En une semaine, le nombre quoditien de nouvelles infections a grimpé de plus de 150 %.

Le bilan fait également état de six personnes de plus qui ont été tuées par la COVID-19. Le bilan provincial des pertes humaines dû au virus SARS-CoV-2 se porte à 2409.

Plus tôt dans la journée la province avait soumis un bilan de 1474 nouvelles infections, mais a ajusté le tout en début de soirée affirmant qu'il y avait eu un délai dans le rafraîchissement des données.

Les hôpitaux soignent 187 personnes en raison de la COVID-19, dont 71 aux soins intensifs.

Mercredi, 7307 personnes étaient infectées par le coronavirus en Colombie-Britannique où 231 171 infections ont été confirmés depuis le début de la pandémie.

La province n'a pas fourni de mise à jour sur le nombre de personnes infectées par le variant Omicron, et annonce qu’elle donnera cette information jeudi.

Mardi, 756 cas du variant Omicron avaient été signalés en Colombie-Britannique depuis son arrivée dans la province.

Le nombre total d'hospitalisations est en baisse de 3,1 % par rapport à mercredi dernier, où 193 personnes étaient hospitalisées en raison de la COVID-19, et d'environ 44,5 % par rapport au mois dernier.

Le nombre de patients aux soins intensifs a diminué d'environ 7,8 % par rapport à la semaine dernière (77) et de 38,2 % par rapport au mois dernier (115).

Une seule éclosion est toujours active dans un établissement de soins de santé, celle de l'Hôpital Lions Gate de North Vancouver.

En date de mercredi, 87,6 % des habitants de la Colombie-Britannique âgés de cinq ans et plus ont reçu une première dose de vaccin, et 82,7 % une deuxième dose.

Une exemption pour les tests PCR

Les Britanno-Colombiens qui traversent la frontière américaine pour une durée de moins de 24 h sont maintenant exemptés de présenter un test PCR pour la COVID-19 à leur retour.

L'Agence des services frontaliers du Canada vient d'annoncer cette exception à la règle entrée en vigueur mardi, qui oblige tous les Canadiens à présenter un test moléculaire effectué dans les 72 h précédant leur retour au pays.

L'exemption s'applique uniquement aux résidents de la Colombie-Britannique pleinement vaccinés qui traversent une frontière terrestre, et le but du voyage doit être l'achat de biens ou de services.

Les voyageurs doivent revenir le plus rapidement possible et éviter tout arrêt non essentiel, indique l'Agence des services frontaliers.

Entrée en vigueur des nouvelles restrictions

Face à la montée des cas liés au variant Omicron et la rapidité de transmission de celui-ci, la santé publique de la Colombie-Britannique a décrété de nouvelles mesures sanitaires qui entrent en vigueur ce mercredi soir.

Dès minuit, les discothèques et les bars doivent fermer leurs portes tout comme les salles de sport et les studios de danse.

Les restaurants, les pubs et les cafés sont tenus de limiter le nombre de clients assis à six par table.

Les célébrations intérieures organisées, comme les mariages, les réceptions et les célébrations, sont interdites, quel que soit le nombre de participants.

Enfin, les tournois de sport sont annulés et tous les lieux culturels et sportifs où les spectateurs sont assis (concert, cinéma, théâtre, aréna) doivent limiter le nombre de clients à 50 % de leur capacité.

La médecin hygiéniste provinciale, Bonnie Henry, et le ministre de la Santé, Adrian Dix, ont précisé que ces nouvelles restrictions seront maintenues jusqu’au 18 janvier.