De nouvelles règles pour se rendre dans les centres de dépistage du Québec

Pour éviter les files interminables qui se sont formées ces derniers jours devant les centres de dépistage de la COVID-19 au Québec, la santé publique a décidé de revoir sa stratégie et de donner des directives très claires pour que les gens se fassent dépister « de la façon la plus efficiente possible ».

En conférence de presse avec le premier ministre François Legault mercredi soir, qui a annoncé que le nombre de convives autorisés à se réunir dans une résidence privée ou un restaurant baisserait à 6 à partir du 26 décembre, le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, a énuméré ces nouvelles consignes.

D’abord, il demande aux Québécois de se présenter dorénavant aux cliniques de dépistage uniquement s’ils présentent des symptômes qui s’apparentent à ceux de la COVID-19 : fièvre, toux, mal de gorge ou perte du goût ou de l’odorat.

Il est conseillé aux personnes qui possèdent des tests rapides de les utiliser uniquement en cas de symptômes.

Les personnes n’ayant pas pu mettre la main sur un test rapide doivent s’isoler en cas d'apparition de symptômes et prendre un rendez-vous pour se faire dépister.

Les personnes qui obtiennent un résultat positif avec un test rapide doivent également s’isoler. Elles peuvent toujours se rendre ensuite dans un centre de dépistage si elles le désirent pour confirmer leur résultat, comme cela était auparavant recommandé. Le Dr Arruda précise cependant qu’elles peuvent également se fier seulement au test rapide et rester à la maison .

. Ceux et celles qui ont été en contact avec quelqu’un qui a la COVID-19 doivent s’isoler pendant 10 jours. Ces personnes devraient se présenter dans une clinique de dépistage uniquement si elles développent des symptômes.

M. Arruda a aussi fortement recommandé de prendre rendez-vous avant de se présenter dans un centre de dépistage, afin de limiter les risques de transmission et d’éviter de se trouver dans des files .

Les résultats positifs seront désormais communiqués par courriel à tous ceux et celles qui ont consenti à cette façon de faire, et non plus obligatoirement par téléphone.

Le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, a énuméré mercredi les nouvelles consignes destinées aux gens désirant se faire dépister pour la COVID-19. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Le Dr Arruda pense que ces quelques mesures permettront de faire diminuer dans une bonne proportion l’achalandage dans les centres de dépistage.

Il y a des gens asymptomatiques actuellement qui font des tests juste parce qu’ils veulent aller dans un party , a-t-il déploré.

Il assure cependant que des mesures plus strictes pourraient être adoptées si le besoin s’en fait sentir.

« Si on se rend compte qu’on est en train de perdre le contrôle, on va être obligés d’ajouter des mesures supplémentaires. On va s’ajuster en fonction des indicateurs. » — Une citation de Le Dr Horacio Arruda, directeur national de la santé publique

Le traçage dépassé?

Advenant un résultat positif, le Dr Arruda demande aux personnes contaminées de s'occuper elles-mêmes d’aviser toutes les personnes avec qui elles ont été en contact depuis l’apparition de leurs premiers symptômes. C'était auparavant des équipes de la santé publique qui prenaient cela en charge.

Le variant Omicron est tellement contagieux que le virus est beaucoup plus rapide que le traçage fait par la santé publique, qui n’a plus vraiment sa raison d’être, a ajouté M. Arruda.

« Le temps qu’une personne passe un test et ait son résultat, elle a déjà contaminé toute une série de personnes. » — Une citation de Le Dr Horacio Arruda, directeur national de la santé publique