Une voiture adaptée pour Théo Stumph, un enfant atteint d’une maladie rare

Théo doit se déplacer en fauteuil roulant à cause de cette maladie génétique et dégénérative rare qui se caractérise par des crises d'épilepsie, la perte de vision et de motricité ainsi que des problèmes de comportement.

La mini fourgonnette est convertie pour pouvoir accueillir son fauteuil roulant.

La maman de Théo, Heather Leask, révèle que l’achat d’un véhicule neuf à convertir pour recevoir un fauteuil roulant allait s’avérer onéreux. Le prix total allait être entre 75 000 $ et 90 000 $ .

La famille s’est donc tournée vers l’achat d’un véhicule d'occasion. On a trouvé une 2019 en Alberta. On a fait le voyage en famille pour aller l’acheter et voilà on a tout réglé avec les assurances ici en Saskatchewan et on voyage bien. Théo est très à l’aise dans la fourgonnette , dit Heather Leask.

Une campagne de sociofinancement GoFundme a aussi été mise sur pied pour aider la famille à réunir, entre autres, l'argent nécessaire à l'achat du véhicule.

Nous collectons actuellement des fonds pour aider à payer un véhicule accessible en fauteuil roulant que la famille a récemment acheté, ainsi que des changements qui seront nécessaires à leur domicile pour le rendre accessible peut-on lire sur la page GoFundme.

Heather Leask a tenu à remercier tous ceux qui ont participé à la campagne et ceux qui continuent de le faire.

Un gros merci à tous, vous êtes nombreux qui ont contribué à cet achat, une fourgonnette qui peut transporter Théo en fauteuil roulant. Théo est à l'aise et il est plus facile à l'amener avec nous.Votre soutien a toujours été grandement apprécié et le sera encore quand on avance sur ce chemin nommé Batten , a-t-elle exprimé sur la page Facebook dédiée à Théo Stumph.

Heather Leask dit avoir senti le soutien de la communauté. Beaucoup de soutien de la famille, de nos amis et même des inconnus de la communauté. En fait, sans le soutien de la communauté on n’aurait pas pu faire cet achat .

Théo est le seul en Saskatchewan à être atteint de la maladie de Batten CLN 2, dont le traitement est onéreux.

Il figure parmi les 17 enfants au Canada à recevoir ce diagnostic.

Par ailleurs, le jeune saskatchewanais sera le 6e enfant au Canada à recevoir le traitement Brineura. Ce traitement permet, à travers des séances de perfusion toutes les 2 semaines, d’injecter des enzymes synthétiques dans le liquide cérébral de Théo. Son cerveau peut ainsi fonctionner correctement. Le traitement devrait ralentir sinon stopper la progression de cette maladie quant à sa motricité globale et son langage.