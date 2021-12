Des masques KN95 gratuits dans les magasins d’alcool et casinos de Winnipeg dès jeudi

À partir de jeudi, les masques respiratoires de type KN95 seront disponibles gratuitement dans les magasins et casinos de Winnipeg exploités par la Société des alcools et de loteries du Manitoba.

La distribution se fera ensuite dans tous les magasins d’alcool de la province après les célébrations de Noël.

Il s'agit d’une initiative conjointe de la province du Manitoba et de la société d’État.

Les masques KN95 sont munis d’une protection de haute qualité et peuvent donc bloquer grâce à leur filtre jusqu'à 95 % de particules. Il s'agit de maques jetables répondant aux normes chinoises. L'équivalent américain est le N95.

Des experts estiment qu'ils sont efficaces contre la COVID-19.

Il a été démontré que les masques KN95 sont plus efficaces que les masques en tissu ou les masques de procédure, car ils sont mieux ajustés et offrent un niveau de filtration plus élevé , a indiqué un porte-parole du gouvernement manitobain par courriel.

Selon lui, la province annoncera bientôt d'autres méthodes de distribution.