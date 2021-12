Avis de faire bouillir l’eau à Shawinigan : impasse entre la Ville et la Santé publique

Oui, on est déçu de la décision du département de Santé publique, je ne vous le cache pas , lance d’emblée le maire de Shawinigan, Michel Angers, en conférence de presse par vidéoconférence mercredi.

La Ville indique avoir procédé dans les deux dernières semaines à des vérifications de l’eau maintenant filtrée par un poste de chloration après la fermeture de l’usine du Lac à la Pêche.

« Je veux bien prendre la part de responsabilité qui me revient, mais mon équipe me dit qu’on a une eau de qualité comparable à celle qu’on avait avant. Alors chose certaine, nous on a fait nos devoirs, on a fait exactement ce qu’on voulait, les tests ont été envoyés hier. »