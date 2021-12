Quatre premiers cas de COVID-19 à Kawawachikamach

Quatre cas de COVID-19 ont été déclarés dans la communauté qui ne comptait aucune infection au virus SRAS-CoV-2 depuis le début de la pandémie.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord explique que ces cas concernent des personnes dont l’adresse de résidence n’est pas sur la Côte-Nord. Ils n’apparaîtront donc pas au bilan régional.

En raison des cas de COVID-19, le Centre local de services communautaires CLSC Naskapi a été temporairement fermé mercredi. Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS , le Centre local de services communautaires CLSC devrait rouvrir jeudi en offrant des services réduits. Le dépistage et la vaccination seront notamment offerts.

Dans un avis à la population de Kawawachikamach et des communautés voisines de Matimekush-Lac John ou Schefferville, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS demande notamment aux résidents d'éviter tout déplacement non essentiel et les rassemblements.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS invite aussi la population à respecter le protocole de gestion des entrées en vigueur dans Caniapiscau, en Basse-Côte-Nord et sur l’île d’Anticosti.

Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS , aucun cas n'a été déclaré dans les communautés de Matimekush-Lac John ou Schefferville.