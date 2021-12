Bande dessinée : trois grands personnages

Scénario et dessin: Xavier Dorison, Denis Bajram, Brice Cossu, Alexis Sentenac et Yoann Guillo

168 pages

Quel audacieux pari de reprendre les aventures du célèbre robot Goldorak. Qui mieux pour le faire que des auteurs de bandes dessinées qui ont grandi avec les dessins animés du mangaka Gô Nagai. C’est au maître qu’ils ont demandé la permission de faire vivre une nouvelle aventure à Goldorak. Après la présentation d’un dossier et de planches pilotes, l’accord tant attendu est arrivé.

L’histoire se déroule plusieurs années après la série télévisée.

« La guerre entre Goldorak et les forces de Véga est un lointain souvenir. Actarus et sa soeur sont retournés sur Euphor alors que Vénusia et Alcor tentent de mener une vie normale. Mais l'Hydragon, le plus puissant des golgoths, surgit de l'espace et exige que les Japonais quittent leur pays rapidement sous peine d'annihilation. Goldorak est leur seul espoir. »