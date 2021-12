Le variant Omicron confirmé dans plusieurs districts du Nord de l’Ontario

Le nombre d'hospitalisations causées par la COVID-19 demeure toutefois stable dans le Nord de l'Ontario, et il est même en baisse dans certains hôpitaux.

Dans un point de presse, la Dre Lianne Catton, médecin hygiéniste du Bureau de santé Porcupine (BSP), a demandé à la population de limiter les contacts pendant la période des Fêtes.

Les cas sont en hausse dans la région sanitaire de Porcupine depuis le 10 décembre.

Mercredi, le Bureau de Santé Porcupine BSP a recensé 22 nouveaux cas, dont 10 dans le secteur de Timmins et 6 dans la région de Hearst et de Hornepayne.

La santé publique a par ailleurs déclaré des éclosions de COVID-19, à l’École publique Renaissance, à Timmins, et à l’École publique Passeport Jeunesse, à Hearst.

Pour sa part, le Bureau de santé du Nord-Ouest a reçu la confirmation que deux cas de COVID-19 sur son territoire, à Kenora et à Dryden, ont été causés par le variant Omicron du virus.

Selon un communiqué du bureau de santé, les deux cas sont liés à un voyage.

En raison du délai avant d’obtenir la confirmation de la souche du virus, les deux personnes ont déjà terminé leur période de quarantaine et ne sont plus considérées comme contagieuses.

Des cas du variant Omicron avaient déjà été confirmés dans le district de Thunder Bay, situé entre les districts sanitaires du Nord-Ouest et de Porcupine.

Malgré cette détection hâtive d’Omicron, la situation à Thunder Bay est relativement stable comparativement au reste de la province.

Il s’agit du seul district nord-ontarien à avoir observé une baisse des cas actifs par rapport à mardi.

À l’opposé, le district sanitaire du Nord-Ouest est depuis quelques jours un des points chauds de la pandémie dans le Nord de l’Ontario.

Parmi les autres districts nord-ontariens, seul le district sanitaire du Timiskaming, le moins peuplé, présente un taux d’infection par 100 000 habitants supérieur pour la période du 16 au 22 décembre.

Les Services de santé du Timiskaming ont fait état de 11 nouveaux cas et de 3 guérisons.

En termes de nombre absolu de cas, ce sont les secteurs de Sault-Sainte-Marie, de Sudbury et de North Bay qui en ont enregistré le plus grand nombre depuis hier.

La présence du variant Omicron n’a pas encore été confirmée dans ces régions, mais plusieurs cas sont soupçonnés d’avoir été causés par ce variant, surtout qu’il s’agit de la souche dominante dans la province.

Selon les données les plus récentes, environ 92,2 % des Nord-Ontariens âgés de 12 ans ou plus ont reçu au moins une dose de vaccin, et plus de 130 000 personnes ont reçu une troisième dose.