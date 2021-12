Des panneaux solaires et des trottoirs au coeur du conflit entre Calgary et les Flames

Nous espérions donner les premiers coups de pelle au tout début de l’année prochaine , a expliqué la mairesse Jyoti Gondek lors d’une conférence de presse mercredi. Nous avons approuvé le projet en novembre pour donner un dernier coup de pouce et nous assurer que tout le monde est au courant des détails et que nous puissions commencer les travaux en janvier 2022.

Mais voilà, 19 millions de dollars de coûts supplémentaires pour payer des trottoirs (14 millions $) et des panneaux solaires (4 millions $) ont fait dérailler l’entente, selon John Bean, le président de la Calgary Sports and Entertainment Corporation (CSEC), le groupe propriétaire des Flames.

« En incluant ces nouveaux frais pour les infrastructures et le climat, les coûts supplémentaires accumulés depuis l’entente originale de décembre 2019 sont maintenant de 81,5 millions de dollars, soit 30 % de plus que le budget original. » — Une citation de John Bean, président, CSEC

Selon son président, qui s'exprimait en point de presse, la CSEC avait prévu des coûts supplémentaires pour la construction de l’aréna, mais à aucun moment ces nouveaux frais n'auraient été discutés à la table de négociation. Nous ne les avons pas vus venir.

Qui dit vrai?

Or, selon la mairesse Jyoti Gondek, il n’y a eu aucune cachette. En décembre 2020, il était clair que l’étude des exigences en matière d’énergie renouvelable et de carboneutralité était une obligation.

De plus, la Ville de Calgary a annoncé son intention de payer 9 des 19 millions de dollars nécessaires pour boucler le budget. Et nous soutiendrons toutes demandes de la CSEC pour obtenir du financement du gouvernement provincial et fédéral [pour financer l’installation de panneaux solaires] , a précisé la mairesse.

Mais pour John Bean de la CSEC CSEC , le dossier est clos, le groupe ne retournera pas à la table de négociation, surtout pas pour des coûts que la CSEC ne devrait pas avoir à assumer.

Vous additionnez [tous les coûts supplémentaires] et vous prenez une décision éclairée. Avec des coûts supplémentaires de 71 millions, ou plutôt maintenant de 81 millions de dollars, en plus des problèmes d’approvisionnement et la flambée des prix, et bien vous abandonnez, c’est un peu trop risqué.

Le Saddledome de Calgary a été construit en 1983 et nécessite des travaux majeurs. Photo : Radio-Canada

La Calgary Sports and Entertainment Corporation a déjà annoncé que les Flames resteraient à Calgary et vont continuer à jouer au Saddledome. En juillet 2020, les coûts de rénovation de l’édifice datant de 1983 étaient de 48,7 millions de dollars. John Bean n’a pas voulu s’avancer sur les prochaines étapes.

Du côté de la Ville de Calgary, la mairesse a aussi indiqué que les événements sont trop récents pour avoir une idée de ce qui va se passer avec le terrain où devait être construit l’aréna et l’impact que tout cela aura sur le projet de revitalisation du quartier Victoria Park Est.