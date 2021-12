Des masques N-95 réclamés pour les employés de la santé au Québec

En raison de l’arrivée du variant Omicron et de sa contagiosité accrue, la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) demande à Québec de mieux protéger ses membres contre la COVID-19. Mercredi, plus de 5000 employés de la santé étaient absents en raison de la maladie.

Le syndicat réclame notamment la distribution immédiate de masques N-95 dans tous les milieux de la santé ainsi que dans les garderies, en plus de demander qu’y soient effectués des tests de ventilation.

La montée des éclosions dans les milieux de soins, incluant des CHSLD, et la montée des cas parmi le personnel de la santé, n’autorise aucun compromis à ce niveau. Il va aussi sans dire qu’un vaste chantier d’examen et d’amélioration de la ventilation dans les milieux de soin doit être mené d’urgence , écrit la FSSS dans un courriel destiné aux ministres de la Santé et de la Famille ainsi qu’au directeur national de la santé publique.

Dans les milieux de garde, […] le personnel est exposé à des contacts avec des enfants qui ne sont pas pleinement vaccinés, et dans des milieux qui sont souvent mal ventilés. D’ailleurs, nous vous demandons d’exiger des milieux de garde un examen exhaustif de l’efficacité de la ventilation , poursuit la missive.

Le syndicat revient également sur la possibilité que Québec maintienne en emploi les travailleurs de la santé en isolement ou déclarés positifs à la COVID-19, mais asymptomatiques. Cette éventualité était en discussion au ministère de la Santé lundi et vise à pallier la pénurie de personnel soignant.

Ayant déjà dit que l’idée la préoccupait, la FSSS déclare maintenant que celle-ci comporte des risques majeurs qui pourraient fort bien neutraliser tous les effets positifs recherchés, voire se révéler être contre-productive .

« En procédant de la sorte, on expose les usagers des services et les membres du personnel qui se trouvent aussi dans le milieu travail, et qui sont susceptibles d’être en contact avec des personnes positives, ne serait-ce que dans les aires communes. Vu la transmissibilité du variant Omicron, cela nous semble fort risqué. » — Une citation de La Fédération de la santé et des services sociaux-CSN

Au plus fort de la première vague, une directive avait déjà accordé ce droit aux établissements de santé. Très peu s'en étaient prévalus.

Autres mesures nécessaires

Le syndicat exige de plus du gouvernement qu’il raffermisse d’autres mesures de protection pour revenir à ce qu’elles étaient l’hiver dernier, dont la stabilisation des équipes de travail, l’interdiction de déplacer le personnel d'un secteur à l'autre et la mise en place de zones (chaudes ou froides) dans les milieux de travail.

« Nous demandons que l’ensemble des mesures prises lors des dernières vagues soient remises en place. » — Une citation de La Fédération de la santé et des services sociaux-CSN

La FSSS demande également que des tests de dépistage soient disponibles sur tous les lieux de travail pour éviter que les travailleurs de la santé se rendent dans les centres de dépistage, engorgés en ce moment.

Quant aux femmes enceintes, dit le syndicat, elles devraient être retirées du travail sans délai.

Mercredi, 5185 travailleurs de la santé québécois étaient absents pour des raisons liées à la COVID-19. Ce chiffre est en hausse rapide. Il y a une semaine, 3650 travailleurs de la santé étaient manquants pour cette raison, alors qu'ils étaient 4223 lundi dernier.

Le système de santé a cependant réussi à fonctionner dans de pires conditions. Au printemps 2020, le nombre d'employés absents dans le réseau de la santé s'était élevé à 12 000.