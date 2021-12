Une tempête de neige s’installe sur la Côte-Nord

Au lendemain du solstice d'hiver, d'importantes accumulations de neige sont attendues au cours des prochaines 24 heures dans la région.

La Minganie et l'ouest de la Basse-Côte-Nord devraient recevoir entre 20 et 40 centimètres de neige d'ici jeudi, principalement ce soir et cette nuit.

Dans les secteurs de Sept-Îles et Port-Cartier, une vingtaine de centimètres de neige devraient tomber dans la nuit de mercredi, et quelques centimètres supplémentaires jeudi.

De forts vents et des accumulations de neige importantes sont attendus de Port-Cartier jusqu'à Blanc-Sablon. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Le météorologue pour Environnement Canada, Simon Legault, indique que la tempête est le résultat de deux dépressions, l'une provenant des Grands Lacs et l'autre de la côte est des États-Unis. Elles se croisent au-dessus de l'Est-du-Québec.

Ça va donner une grosse quantité qui est un peu plus puissante et abondante en termes de précipitations, et c'est pour ça qu'on a une tempête de neige sur l'Est-du-Québec , indique-t-il.

« On parle de pas mal de neige qui est attendue et aussi de forts vents. » — Une citation de Simon Legault, météorologue pour Environnement Canada

De puissantes rafales devraient souffler sur la Basse-Côte-Nord. La municipalité de Blanc-Sablon sera notamment la cible de vents atteignant 80 km/h jeudi.

Certainement que la poudrerie sera abondante sur la route, donc il faut évaluer si on doit se déplacer, et aussi à quel moment se déplacer , prévient le météorologue.

Le ministère des Transports pourrait fermer certains tronçons routiers de la 138 d'ici la fin de la tempête. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

La conseillère en communications du ministère des Transports, Caroline Rondeau, demande aux usagers de la route de doubler de vigilance et de consulter le site de Québec 511 avant de prendre la route pour vérifier si des tronçons routiers ont dû être fermés.

« Le plus grand danger est quand la visibilité est complètement nulle et qu'il neige tellement et que les précipitations ne font que s'accumuler dans les chaussées. » — Une citation de Caroline Rondeau, conseillère en communications du ministère des Transports

Parfois, le ministère ne réussit pas à déblayer la route tellement que les précipitations sont abondantes , explique-t-elle. Mais dans ces mesures extrêmes, le ministère ne prend pas de risque pour la sécurité des usagers et on peut carrément fermer un tronçon de la route.

Caroline Rondeau indique que des déneigeuses seront prochainement sur les routes de la Côte-Nord pour sécuriser le chemin.

Elle rappelle aux automobilistes de garder une distance sécuritaire avec ces mastodontes pour éviter les accidents.