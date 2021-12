Crainte dans les pharmacies : « Des gens viennent nous voir avec leur test positif »

Sophie Leblanc, une assistante technique dans une pharmacie du centre-ville de Québec, demande au gouvernement de rappeler formellement les consignes et les procédures à propos des tests rapides distribués massivement dans les pharmacies.

Car non seulement des personnes se présentent à la pharmacie avec des symptômes pour chercher des tests , mais d'autres viennent nous voir avec leur test positif , rapporte Mme Leblanc. Elle dénonce un manque d'éducation flagrant et la trop faible capacité de dépistage dans les cliniques de dépistage de la santé publique, où sont offerts des tests PCR.

Plusieurs centres de dépistage du Québec, avec et sans rendez-vous, ont été pris d'assaut ces derniers jours, ce qui a allongé les temps d'attente. Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

Ce qu'il faut comprendre, c'est que le test rapide qu'on donne n'équivaut pas au test dans la clinique de dépistage [le test PCR] , rappelle Sophie Leblanc. Selon les consignes gouvernementales, un test rapide ne doit être utilisé qu'en cas de symptômes de la COVID-19 ou à l'approche d'un contact avec une personne jugée vulnérable.

La consigne du ministère de la Santé et des Services sociaux est de faire confirmer un autotest positif avec un test PCR lorsque c'est possible. Or, avec les longs délais actuellement observés pour obtenir une place, Mme Leblanc croit que plusieurs personnes se retrouvent dans une certaine confusion après avoir obtenu un autotest positif.

Dans tous les cas, il ne faut pas se rendre en pharmacie.

Des services à maintenir

Benoit Morin, de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, confirme que des cas similaires à ceux décrits par Mme Leblanc lui ont été rapportés ailleurs en province. C'est arrivé à quelques reprises , dit-il au sujet des autotests positifs apportés en pharmacie.

Il remarque aussi que davantage de personnes qu'auparavant, compte tenu de la hausse considérable du nombre de cas, se présentent en pharmacie avec des symptômes. Quand ça arrive, c'est malaisant.

Sans aller jusqu'à dire que le problème est largement répandu, M. Morin juge utile de rappeler qu'il faut éviter de faire courir des risques inutiles aux équipes dans les pharmacies.

« Si vous avez des symptômes compatibles à la COVID-19 ou si vous avez une question concernant la COVID-19, ne vous présentez pas en pharmacie, et ce, même pour récupérer une boite d'autotests rapides de dépistage. » — Une citation de Recommandation de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires

Pour M. Morin, il est important de maintenir les services offerts par les pharmacies, qui ne se limitent pas à la distribution d'autotests rapides pour la COVID-19.

Certains clients doivent par exemple boire de la méthadone devant leur pharmacien dans certains cas de dépendance aux narcotiques, alors que d'autres personnes doivent se présenter quotidiennement en pharmacie pour obtenir leurs médicaments sur ordonnance.

Le message de M. Morin est donc clair : Si vous faites un test rapide et que le résultat est positif, vous vous isolez.

Devant la saturation de la capacité de dépistage, les Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de Chaudière-Appalaches et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS de la Capitale-Nationale ont notamment clarifié leurs directives mercredi.

Du côté du gouvernement, la consigne est de se rendre dans une clinique de dépistage seulement si une personne éprouve des symptômes de la COVID-19. Dans le cas des personnes qui font un dépistage rapide à la maison, elles sont invitées à se rendre dans une clinique pour un test PCR seulement si un rendez-vous est possible.