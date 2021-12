Un couple d’origine algérienne ouvre une pâtisserie de baklavas à Saguenay

Le nom du nouveau commerce est un clin d'œil au Québec et à la pâtisserie prisée en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, le baklava. Le dessert de pâte feuilletée est normalement garni de noix et de miel.

Un voyage culinaire attend les clients qui font leur entrée dans le commerce de la rue Racine. Le mélange des cultures est observable à l’intérieur. On y retrouve le bleu typique du fleurdelisé, alors que le doré, qui fait référence à la culture orientale d'Algérie, du Maghreb et du Moyen-Orient, est également incorporé au décor.

« Le concept, c'est qu'on fait une fusion entre les deux cultures, la culture orientale en général et la culture québécoise » — Une citation de Oussama Beroual, copropriétaire de QueBeclava

Mais ce qui retient vraiment l'attention, ce sont les dizaines et dizaines de pâtisseries, toutes aussi colorées les unes que les autres. Les étalages du commerce local débordent de différentes variations de baklavas.

Oussama Beroual et sa conjointe, Rym Bendchickou, sont derrière la nouvelle pâtisserie QueBeclava. Photo : Radio-Canada / Kenza Chafik

La pâtisserie est une passion pour le couple formé d’Oussama Beroual et de Rym Bendchickou. L’ouverture d’un commerce est, pour eux, une façon de faire découvrir aux Saguenéens les saveurs de leur culture.

Après avoir connu un certain succès lors du Marché de Noël agroalimentaire, le couple est d’avis que la population régionale est ouverte aux découvertes. Plusieurs clients n’ont pas hésité à goûter leurs créations en novembre dernier.

C'est ça qui nous a encouragés. Les gens voulaient essayer, ils nous demandaient : "C'est quoi ça? C'est quoi ça?" Les gens du Saguenay sont vraiment accueillants , raconte Rym Bendchickou.

Je vois que les gens aiment ça essayer d'autres saveurs, d'autres goûts , ajoute son conjoint.

Le couple algérien est conscient que le contexte actuel est loin d’être facilitant pour ouvrir un commerce. Néanmoins, il s’agit pour eux d’un risque qui en vaut la peine. Oussama Beroual et Rym Bendchickou sont confiants et positifs. Ils espèrent pouvoir un jour agrandir leur équipe.

On a pris le risque, on a tenté le tout pour le tout, on a dit : "On va se lancer, on va voir ", conclut Rym Bendchickou.

D'après un reportage de Kenza Chafik