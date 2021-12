Des vols d’outils mènent à une saisie de drogues estimée à 500 000 $

Deux résidents de Jonquière ont été arrêtés à cette occasion, soit un homme de 34 ans, Alexandre Villeneuve, et une femme de 29 ans.

Des outils électriques, principalement de marque DEWALT, avaient d’abord été volés dans des commerces de Chicoutimi et de Jonquière les 12, 13 et 14 décembre, a indiqué le communiqué de presse du Service de police de Saguenay SPS .

Par la suite, le bureau des enquêtes criminelles et la section des projets spéciaux du Service de police de Saguenay SPS ont mené des perquisitions le 16 décembre, vers 18 h, dans un garage situé dans le parc industriel de Jonquière ainsi que dans une maison unifamiliale du secteur Arvida.

Les outils avaient été volés les 12, 13 et 14 décembre dans des commerces de Chicoutimi et Jonquière. Photo : Avec la gracieuseté du Service de police de Saguenay

Les policiers ont alors retrouvé la quasi-totalité des outils volés, d’une valeur de 6000 $, mais ils ont aussi découvert une panoplie de drogues différentes. Il y avait notamment 52 000 comprimés de méthamphétamine, près d’un kilogramme de cocaïne, plus d’un kilogramme de cannabis, du haschich, du crack, de la morphine, du GHB et du PCP.

Alexandre Villeneuve a été détenu et a comparu par visioconférence pour répondre à des accusations de possession de drogue en vue d’en faire le trafic et de recel de plus de 5000 $. Il reviendra en cours le 21 janvier prochain.

La dame a été libérée, sans que le communiqué précise si elle fera face à des accusations.