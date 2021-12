Les travailleurs de la santé seront priorisés pour les tests de dépistage à Ottawa

C'est ce qu'a annoncé la Dre Vera Etches, médecin-chef de Santé publique Ottawa (SPO), en conférence de presse virtuelle, mercredi après-midi.

Cette nouvelle mesure est une directive de Santé publique Ontario, a précisé Dre Etches. Elle survient alors que le nombre de personnes souhaitant se faire dépister excède le nombre de plages horaires disponibles.

Ottawa a enregistré un nombre record de nouvelles infections quotidiennes, mercredi.

Je n'ai aucun doute qu'il y a plus de cas dans la communauté que ce qu'on est capable de dépister, c'est pour ça qu'il faut garder nos contacts au minimum , a rappelé Dre Etches.

Je sais que les citoyens sont inquiets et je veux les rassurer que la Ville d'Ottawa et Santé publique Ottawa continuent de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour freiner la propagation dans la communauté , a tenté de rassurer le maire Jim Watson.

Santé publique Ottawa SPO a déclaré que les citoyens qui se présenteront dans un centre de dépistage sans avoir pris rendez-vous en ligne au préalable seront renvoyés à la maison afin de prioriser les travailleurs de la santé et les autres travailleurs essentiels.

L'organisme de santé publique a également demandé à la population de s'isoler en attendant d'obtenir un rendez-vous en cas de symptômes ou si un membre de leur entourage contracte la maladie.

Quand c'est Omicron, c'est presque inévitable que tous les membres d'une bulle familiale l'attrape, alors on demande à toute la famille de s'isoler. On sait que c'est difficile, mais c'est la situation dans laquelle on se trouve actuellement , a affirmé la médecin-chef de Santé publique Ottawa SPO .

Plusieurs mesures supplémentaires écartées pour l'instant

Malgré l'augmentation du nombre de cas actifs dans la communauté, Ottawa ne prévoit pas pour l'instant emboîter le pas à la Ville de Montréal en déclarant l'état d'urgence. La frontière qui sépare le Québec et l'Ontario devrait également demeurer ouverte au cours des prochaines semaines.

Fermer les frontières ne fonctionne pas très bien, parce que les autobus traversent et des gens travaillent à Gatineau. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. Ce n'est pas une priorité maintenant , a expliqué M. Watson.

Les commerces non essentiels peuvent également garder leurs portes ouvertes en continuant de respecter les mesures sanitaires en vigueur.

On a eu beaucoup de discussions sur les mesures à prendre. On agira plus tôt que tard, si on voit que les hospitalisations augmentent rapidement , affirme Dre Vera Etches.

À l'heure actuelle, seulement six personnes sont hospitalisées à Ottawa et les soins intensifs n'accueillent aucun malade ayant reçu un test positif à la COVID-19.

Avec les informations de Frédéric Pépin