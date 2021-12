Pénurie de frites au Japon à cause des inondations en Colombie-Britannique

McDonald’s suspend les commandes de portions moyennes et grandes frites au Japon dès vendredi. L’entreprise a évoqué les retards d’approvisionnement au port de Vancouver pour justifier cette décision.

Nous constatons des retards d'importation pour les pommes de terre d'Amérique du Nord en raison des effets d'une inondation à grande échelle près du port de Vancouver, au Canada, qui est un point de transit pour les services d'expédition , explique McDonald’s dans un communiqué.

Le port de Vancouver, qui est l'une des plus grandes plaques tournantes pour l’exportation d'Amérique du Nord, continue de rattraper le retard engendré par les inondations de novembre qui ont forcé des milliers de personnes à quitter leurs maisons et bloqué l'accès des camions et des trains au port.

Dans une déclaration écrite, l'autorité portuaire affirme que la reprise est bien avancée et qu'elle espère bientôt stabiliser la chaîne d'approvisionnement.

Les récentes inondations en Colombie-Britannique ont exacerbé les défis de logistique qui se produisent déjà sur la côte ouest de l'Amérique du Nord, indique le communiqué. Les trains du Canadien Pacifique (CP) et du Canadien National (CN) circulent désormais entre Vancouver et Kamloops, et d'importantes réparations et reconstructions sont en cours.

À compter de vendredi, les Japonais ne pourront plus commander que de petites portions de frites dans un restaurant McDonald's. Ces restaurants espèrent pouvoir mettre fin à ce rationnement après les fêtes.

Avec des informations de Gillian Wheatley